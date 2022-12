Carlos Ortega: "Tengo que felicitar al equipo"

El técnico azulgrana destacó el trabajo "de un Gonzalo inconmensurable" y envió un 'mensaje' a Emil Nielsen Fàbregas comentó que el equipo ha cumplido "el primer objetivo de jugar la final, pero nos ha costado mucho"

El Barça ha accedido con sufrimiento a la final de la primera Supercopa Ibérica de la historia tras superar en la segunda semifinal en Málaga a un excelente Sporting de Portugal por 37-34 y luchará por el título este domingo a las seis de la tarde frente a un FC Porto que pasó por encima de un mermado Fraikin Granollers por 30-46.

Consciente del delicado momento físico que atraviesa su equipo, Carlos Ortega quiso "felicitar al equipo, porque aparte de los lesionados la gente está cansada, hay bastantes que están 'tocados' y teníamos enfrente a un gran equipo. Hemos tenido que tirar de Hampus (Wanne) en el segundo tiempo pese a que en el calentamiento me dijo que no iba bien".

Cabe recordar que el cuadro azulgrana ha perdido con lesiones de larga duración al extremo izquierdo Aitor Ariño y a Haniel Langaro. Además, Timothey N'Guessan estará unas seis semanas KO y Aleix Gómez iniciará la semana que viene un tratamiento conservados por sus problemas en el tendón de Aquiles de la pierna derecha con el objetivo de que pueda estar a punto en febrero tras un Mundial que se perderá al igual que los tres citados anteriormente.

"Yo me esperaba este discurso de partido. Ellos juegan muy bien con los dos hermanos (Silva) que son capaces de fintar, de tirar entre líneas y de superarte en el uno para uno. No hemos salido bien y en la portería Emil tampoco, le cuesta a veces entrar. No sé si tendría que calentar más o qué", comentó enviando un claro 'recado' al danés.

"Después en la segunda parte el equipo ha cambiado. Hemos podido salir más al contraataque, hemos mejorado en el balance defensivo y sobre todo la figura de Gonzalo, que ha estado inconmensurable. Está en un momento dulce y en este último mes ha sido determinante en tres o cuatro partidos. Es clave y Emil también ha tenido grandes partidos, hay que ser justo. Tenemos una portería supercompleta y eso nos da un plus de calidad", explicó el malagueño en el regreso endulzando mucho su mensaje el ex del Nantes.

Fàbregas marcó siete goles y fue decisivo | EFE

"Es verdad que en el primer tiempo no hemos estado muy brillantes, pero ves cómo la gente se deja la vida pese a las molestias y es lo primero que les he dicho, que muchas gracias por el esfuerzo y felicidades por el triunfo", concluyó el técnico que conquistó seis títulos de los siete posibles en su primera temporada en el banquillo.

Por su parte, un magnífico Ludovic Fàbregas recalcó que han cumplido "el primer objetivo de jugar la final, pero es verdad que nos ha costado mucho. El inicio de partido ha sido un poco raro, habíamos jugado hacía menos de 48 horas en Nantes y nos ha costado por eso y también porque el equipo está muy cansado".

Después hemos sido capaces de levantar la cabeza, de jugar mejor en el inicio de la segunda parte y hemos hecho valer nuestra mayor experiencia con una actitud que se corresponde más a lo que tiene que ser el Barça. Hemos vuelto en la segunda parte con una actitud diferente y lo hemos hecho muy bien, porque ganamos ese parcial por siete goles (21-14). Hay que mantener ese nivel si queremos llevarnos el título para casa", añadió el pivote galo.