Alemania, a por un récord mundial en el Europeo de balonmano

Alemania vivirá desde el miércoles 10 de enero hasta el día 28 de enero el Europeo masculino de balonmano en seis modernas instalaciones y con Suecia como defensora del título después de su polémica victoria por 27-26 frente a España en la final de 2022 con aquella falta flagrante de Jim Gottfridsson sobre Joan Cañellas que no se señaló.

Una de las mayores atracciones del torneo será el partido que disputarán el miércoles Alemania y Suiza, que no será el inaugural sino el segundo del día. Los organizadores han asumido un riesgo muy ambicioso al apostar como sede de ese duelo por el Merkur Spiel-Arena con capacidad para 54.000 espectadores, actualmente feudo del Fortuna Düsseldorf de la Bundesliga 2 que ha sido especialmente adaptado.

"Si más de 50.000 aficionados asisten al partido de Düsseldorf (Alemania-Suiza), será un récord mundial histórico y el comienzo de una gigantesca fiesta del balonmano con un lema que creo perfecto, '¡Aquí para celebrar!'", comentó con orgullo Mark Schober, director general de la Federación Alemana de Balonmano.

Con unas 50.000 entradas ya vendidas, el balonmano se reivindicará ante todo el planeta como acaba de hacerlo en el Mundial femenino con más de 12.000 espectadores en los dos últimos días de competición en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).

Alemania siente auténtica pasión por un deporte que inventó aunque con un formato de 11 contra 11 al aire libre que Dinamarca trasladó a la pista cubierta y siete para siete. "Todavía estamos discutiendo quién lo inventó", comentó recientemente el presidente de la Federación Danesa, Morten Stig, en una entrevista en el portal 'Insidethegames.biz'.

Suecia derrotó a España en la pasada final del Europeo / EFE

"Miles de aficionados tendrán la oportunidad de apoyar a sus selecciones. Las gradas estarán llenas independientemente de si juega Alemania. En el Mundial femenino de 2017 se agotaron las entradas en todos los partidos de la última semana pese a que Alemania no se clasificó. O si quieren más ejemplos, vean los llenos en la Final Four de la Champions cada año en Colonia haya o no haya equipos alemanes", añadió Schober.

Junto al Merkur Spiel-Arena, el Europeo con otras sedes con una capacidad superior a los diez millares todas ellas: el Mercedes-Benz Arena en Berlin (14.800 espectadores), el Barclaycard Arena en Hamburgo (13.300), el SAP Arena en Manheim (13.200), el Olympiahalle en Munich (12,150) y el flamante Lanxess Arena de Colonia en el que caben casi 20.000 personas.