Tres 'azulgranas' retan al Barça en la final de la Copa del Rey

El equipo de Carlos Ortega buscará este domingo a las 16.00 horas su décimo entorchado copero seguido y el 27º en total En el BM Logroño juegan el cedido Juan Palomino, el 'fichaje' Javi Rodríguez y Àlex Rubiño (hijo del exazulgrana Armand)

Los pronósticos a la vista del cuadro se han terminado cumpliendo, por lo que Barça y BM Logroño La Rioja se enfrentarán este domingo a las 16.00 horas en el Palacio de los Deportes de Santander en una final de la Copa del Rey con claro color azulgrana.

Campeón de las últimas nueve ediciones, el equipo que dirige Carlos Ortega aspira esta tarde a completar una espectacular serie de más de 10 años sin perder ningún título doméstico, desde que cayera precisamente en la Copa del Rey el 3 de mayo de 2013 frente al desaparecido Atlético de Madrid en las semifinales (28-31).

Por su parte, el conjunto de Miguel Ángel Velasco ha sabido salir airoso de una temporada complicada con muchos problemas y con la pérdida en enero de un Antonio Serradilla que adelantó su marcha al Elverum noruego. Tanto, que al acceder a la final lograron un billete para la próxima Liga Europea que celebraron por todo lo alto el técnico y los jugadores ante la feliz mirada de la planta noble del club.

"Les he dicho en el vestuario que lo tenemos que intentar. Para tener opciones de derrotar al Barça tendríamos que hacer algo extraordinario. Estoy muy orgulloso del equipo. Estamos en una final, jugaremos en Europa en el 20º aniversario del club y estaremos en la Supercopa Ibérica"; se felicitó el míster de los riojanos.

Será la tercera vez que ambos equipos se vean las caras en la final de la Copa del Rey y las dos anteriores se saldaron con victoria barcelonista: 29-34 en 2017 en León con siete goles del retirado 'genio' Raúl Entrerríos y 35-28 al año siguiente en Madrid otra vez con el asturiano y sus ocho goles al frente.

En el BM Logroño militan tres jugadores con relación directa o indirecta con el Barça y que darán un interés añadido al encuentro para los seguidores barcelonistas: Javi Rodríguez, Juan Palomino y Armand Rubiño.

Juan Palomino, en la Champions en el Palau | DAVID RAMÍREZ

Fichado del BM Los Dólmenes antequerano en 2020, el lateral izquierdo malagueño Juan Palomino (21 años) dio firmes pasos adelante en el filial azulgrana e incluso tuvo minutos en el primer equipo antes de salir cedido el pasado verano a Logroño hasta 2024.

"Es un jugador muy temperamental y tiene mucha garra. A veces me pide que lo sujete. Lo tiene todo para triunfar, solo le falta coger bien los 10 kilos que le faltan. ¡Pero si pesa 85 y defiende en el centro!", explicó sobre él su técnico Miguel Ángel Velasco.

"Hemos ganado el partido más importante del año. En la primera vuelta me costó mucho y agradezco la confianza que me han dado. Ahora estoy muy contento y ahora me quiero probar contra los mejores del mundo. Es una final para disfrutarla. De cara al futuro... solo pienso en el día a día", admitió Palomino a SPORT.

También será un partido muy especial para Javi Rodríguez (20 años). El pivote que llegó el brazalete de los 'Hispanos Juniors' el pasado verano en el oro europeo está a un paso de llegar al Barça el próximo verano junto a Jaime Gallego (Bathco Torrelavega) para sustituir a un Ludovic Fàbregas que se irá al Veszprém (Artur Parera suena para el Granollers).

Javi Rodríguez, un pivote de futuro... y de presente | RFEBM

Dotado de un físico espectacular con 2,00 metros y unos 100 kilos de peso, el madrileño llegará en su mejor momento al Palau tras debutar el pasado mes de abril con la absoluta a las órdenes de Jordi Ribera. Posee unas extraordinarias dotes defensivas y está decidido a complicar la vida este domingo a 'Ludo', a Frade y compañía.

Para completar esta terna, el extremo izquierdo Álex Rubiño (21 años) se formó en las categorías inferiores del Barça antes de rayar a gran nivel en el juvenil de Tussem Essen y jugar entre 2019 y 2021 en el ASV Hamm-Westfalen alemán (Bundesliga 2), vive las últimas semanas de su segundo curso en Logroño y la temporada que viene jugará en Torrelavega para suplir al polaco Mikolaj Czaplinski (regresa al Wisla).

Álex Rubiño, hijo del exazulgrana Armand | INSTAGRAM

Además de su pasado en La Masia, el donostiarra Àlex Rubiño es hijo de Armand, quien tan solo pudo disputar una temporada en el primer equipo del FC Barcelona antes de emprender una exitosa carrera que le llevó a conquistar la Copa de Europa en el Biasoa Irun en la temporada 1994/95 (30-20 en la ida ante el Badel Zagreb croata y 27-26 en la vuelta para un sonoro 56-47 en el global).