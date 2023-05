El Barça sigue firme hacia su décima Copa del Rey consecutiva

Con menos brillantez que de costumbre, el cuadro azulgrana superó al Ademar en 'semis por 39-30 El campeón de las últimas nueve ediciones se medirá en la final al ganador del BM Logroño - At. Valladolid

El Barça ha superado con autoridad a un respondón ABANCA Ademar (39-30) en la primera semifinal de la Copa del Rey que se está disputando en Santander el día de la reaparición de Haniel Langaro y ya espera en la final de este domingo al ganador de la otra semifinal, BM Logroño La Rioja - Recoletas Atlético Valladolid.

FICHA TÉCNICA COPA DEL REY BAR 39 ________________ 30 ADE ALINEACIONES BARÇA, 39 (19+20): Gonzalo Pérez de Vargas (p., 1), Jonathan Carlsbogard (2), Ludovic Fàbregas (2), Timothey N'Guessan (3), Melvyn Richardson (2), Blaz Janc (5), Hampus Wanne (4) -siete inicial-, Emil Nielsen (p.s.), Domen Makuc, Dika Mem (3), Aleix Gómez (5, 1p.), Artur Parera, Thiagus Petrus (1), Luka Cindric (5) y Martí Soler (3). ABANCA ADEMAR, 30 (16+14): Saeid Barkhordari (p., 1'-50'), Juan Castro(2), Guilherme Santista (6, 1p.), Deividas Virbauskas (7), Zanas Virbauskas (1), Antonio Martínez (7, 4p.), Darío Sanz (1) -siete inicial-, Panagiotis Papantopoulos (p.s., 51'-60'), Tiago Sousa (3), Kim Jin-Young (1), Adrián Casqueiro, David Fernández (1), Javi Miñambres (1) y Álvaro Zapico. ÁRBITROS Raúl Oyarzun y Aritz Zaragueta (navarros). Expulsaron con roja directa a Manolo Cadenas, técnico del ABANCA Ademar (10:06). Señalaron una exclusión de dos minutos al banquillo del ABANCA Ademar (10:06). Sin jugadores excluidos. MARCADOR CADA 5' 4-3, 6-5, 8-8, 12-11, 15-14, 19-16 (descanso), 24-17, 26-21, 30-24, 33-28, 37-29 y 39-30 (final). INCIDENCIAS Primera semifinal de la Copa del Rey masculina de balonmano disputado en el Palacio de los Deportes de Santander, 'La Ballena'.

Ahora los azulgranas quedan a la espera de la segunda semifinal para conocer cuál será su rival en la gran final de este domingo a las 16.00 horas. Por cierto, que la victoria azulgrana ante los leoneses supone un regalo indirecto para BM Logroño La Rioja y Recoletas At. Valladolid, quienes ya saben que serán equipo europeo solo con ganar este sábado.

La gran novedad azulgrana fue la presencia en la lista de Haniel Langaro con el alta médica desde hace dos días y fuera de la convocatoria en el duelo de cuartos ante el Torrelavega. El lateral izquierdo brasileño reapareció así casi cinco meses después de romperse el pasado 15 de diciembre el tendón de Aquiles de la pierna derecha con un notable recorte de los plazos inicialmente fijados. Por tanto, el único miembro de la enfermería es ya Aitor Ariño.

Y al Barça le costó imponer su teórica superioridad incluso más que el viernes. Con Deividas Virbauskas y con el meta Saied Barkhordari como referentes, los leoneses se adelantaron (1-2) y seguían totalmente en el partido pasado el 10' (6-6) amagando con Darío Sanz de avanzado en el 5-1 y con el técnico Manolo Cadenas expulsado con roja directa por unas vehementes protestas.

No estaba cómodo el equipo de Carlos Ortega, que no conseguía correr y no interpretaba la jugada típica del Virbauskas 'jugón' con una finta y un cambio de dirección con el que sacaba siempre ventaja. Además, Barkhordari replicaba a Gonzalo una y otra vez y las cosas seguían en tablas (11-11, min. 19:28).

Ahí los catalanes encontraron el camino con un parcial de 3-0 que completó un excelente Pérez de Vargas con su tercer tanto copero (14-11), pero Deividas Virbauskas seguía dirigiendo con maestría a los leoneses y la respuesta fue otro 0-3 que derivó en el 14-14 a 5:48.

Ahí se confirmó la buena noticia del viernes con una nueva irrupción de Luka Cindric, un jugador con el que no cuenta el club para el curso que viene y que parece dispuesto a volver por sus fueros. Con dos goles, una asistencia (y un lanzamiento que le sacó el argelino Barkhordari en estado de gracia, el Barça capeó el temporal y se fue con ventaja al descanso (19-16).

Más sólido atrás y con Gonzalo que seguía a lo suyo, el equipo de Carlos Ortega pudo correr en los primeros compases del segundo acto y se marchó parecía que definitivamente (26-19, min. 37:37). Y eso que el portero ademarista no cejaba en su empeño de mantener a los suyos con opciones.

Aunque la victoria no llegó a peligrar en ningún momento, lo cierto es que el Barça no se encontró tan cómodo como habitualmente, con alguna pérdida no forzada y algún contraataque que se fue al poste o acabó entre los tentáculos de Barkhordari. El último momento complicado llegó cuando el cuarto gol de penalti de Antonio Martínez situó el 31-26 a 12:40 del final.

Ahí un parcial de 4-0 que lideraron Cindric y el joven extremo izquierdo Martí Soler (tres goles en apenas tres minutos) dispararon definitivamente al Barça hacia el 36-28) y a partir de ahí ya solo quedaba esperar hasta el final, que llegó con 39-30 en el marcador después de que Haniel Langaro enviase un misil al larguero en su esperada reaparición.