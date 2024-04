Dika Mem, a la cantera: "Tienen que darlo todo, no intentar engañarse a ellos mismos"

Los capitanes del primer equipo del Barça, Dika Mem y Aitor Ariño, compartieron una jornada con los capitanes de las diferentes categorías de la sección en la que se intercambiaron ideas, opiniones y consejos.

La iniciativa, impulsada por el Centro de Excelencia Deportiva del FC Barcelona y enmarcada dentro del Programa Cultura y Valores, tuvo lugar en la Ciutat Esportiva y contó con jugadores del filial como Ian Barrufet, que ya ha debutado con Carlos Ortega, y otros algo más jóvenes, que esperan seguir la senda de sus mayores y llegar algún día al primer equipo. Saben que hará falta esfuerzo y paciencia pero sobre todo, quieren disfrutar del camino, tal y como comentaron, con cierto punto de timidez, a la pregunta de todo un referente como Dika Mem.

El francés tiene claro cuál es el camino a seguir para las futuras estrellas azulgranas. "Tienen que darlo todo, no intentar engañarse a ellos mismos. A los pequeños les toca todavía disfrutar, pero a los mayores les diría que intenten competir siempre, dejárselo todo y no arrepentirse de nada. Cuando lo dejas todo, a veces ganas, a veces pierdes, pero si te lo has dejado todo estarás contento de ti mismo".

Dika Mem, durante el acto con capitanes / Valentí Enrich

Este verano, al empezar su octava temporada en el club, Dika Mem fue nombrado primer capitán, algo que asegura "es un orgullo poder ser el primer capitán del equipo, aunque fue algo inesperado". "Se acercaba cada vez mas, pensaba que iba a llegar un poco después pero creo que estoy preparado. Estoy creciendo como jugador, como persona y estoy llegando al punto de madurez. Ser capitán es solo llevar un brazalete pero yo era un pilar del equipo y al final es el paso natural", afirma en declaraciones a 'Sport'.

Sinergias entre secciones

El centro de excelencia, tal y como explica su director, Roger Pallarols, "es un órgano nuevo que busca aplicar el modelo de alto rendimiento Barça y llevarlo a las diferentes realidades de las diferentes secciones profesionales", además de servir de nexo entre las diferentes secciones. Con este objetivo se llevan a cabo acciones como la de este viernes en el que los capitanes compartieron sus expectativas, valoraron la importancia de compaginar deporte y estudios y pudieron tratar de tú a tú con sus referentes.

"Tenemos programas diferentes como el Barça Talents, que lo forman todos los equipos de filiales y juveniles de las cinco secciones, para reproducir la élite con un control exaustivo de todas las áreas de rendimiento", explica Pallarols. Un programa que tiene como ojetivo "sacar cada vez más jugadores hechos en casa para los primeros equipos". Según el director, el 'feedback' recibido hasta el momento "es muy bueno" y se "extrae mucho aprendizaje".

"Son actividades con valor, tanto para los jóvenes como para los de los primeros equipos, ellos también aprenden. Ya lo hemos hecho con Abrines y Lozano y salieron muy contentos", resume Pallarols.