Aitor Ariño: "El objetivo número uno es llegar a la Final Four"

Aitor Ariño reapareció en las pistas de balonmano el pasado mes de setiembre tras un 'calvario' de nueve meses por una lesión grave de rodilla. Poco a poco, el jugador español está volviendo a recuperar su mejor nivel competitivo; siendo una pieza importante de la plantilla que dirige Carlos Ortega.

Ariño atendió a SPORT en plena víspera del clave partido de Liga Asobal ante el Bidasoa de Irún en la lucha por el liderato para charlar sobre su momento personal, los objetivos de la plantilla culer, su punto de vista sobre la eliminación de España en el Europeo y sus planes de futuro.

Más de nueve meses apartado de las pistas por lesión, ¿cómo afrontaste una situación tan dura?

Es un proceso que sabía que iba a ser largo desde el principio. Fue un golpe duro, pero he ido evolucionando durante todo el proceso de la lesión. Ahora me encuentro muy bien, ya lo he olvidado y estoy centrado en el juego.

¿Ya al 100%?

La verdad es que he terminado esta primera vuelta muy bien, con muy buenas sensaciones. Y en estos momentos podría decir que ya estoy recuperado al 100%.

¿Sentiste el apoyo del club en todo momento?

Sí, siempre le he dado las gracias a Carlos (Ortega) porque ha estado encima de mí para ayudarme. Y también al club, que me puso una persona especializada para poder recuperarme. He tenido la suerte de tener a una persona profesional a mi lado, como David, y creo que eso ha sido un paso diferencial en la recuperación.

Una plantilla con menos recursos por el ajuste salarial...¿habéis cambiado algo respecto a otras temporadas?

Pese a las incertidumbres que hay fuera o los retoque que ha habido, el equipo ha sabido adaptarse a todo esto y el rendimiento ha sido excelente. Estamos muy contentos con la primera fase de la temporada.

¿Es clave el buen ambiente en el vestuario?

Está claro. Llevo muchos años en el vestuario, pero es una gran familia y estamos muy unidos. Hacemos muchas cosas fuera del balonmano; solo hay que ver la conexión que hay con todos que es muy buena.

A estas alturas, ¿cuál es el objetivo del equipo?

El objetivo número uno es llegar a la 'Final Four', ganar el sábado (ante Bidasoa) que nos daría un paso muy importante para conseguir el título de liga, y seguir luchando en cada partido.

Barça y Bidasoa se juegan este sábado el liderato de la Liga Asobal. ¿Hay nervios?

No nerviosismo, sino que sabemos la importancia que hay. Al final la competición es muy larga y podemos 'tropezar' en cualquier encuentro, así que hay que ir poco a poco. Sin embargo, sabemos de la importancia y del gran nivel que tiene el rival.

El dominio del Barça a nivel nacional es indiscutible, ¿cómo consigues seguir motivado partido tras partido?

Yo lo que hago es no mirar tanto lo que he ganado porque ya ha pasado, intento mirar hacia delante y sobre todo ser la mejor versión de mí en cada partido. Ya no te fijas en ganar la Liga, la Copa o la Copa Asobal, tienes diferentes objetivos y motivaciones.

No entraste en la lista para el Europeo, ¿algo esperado o un golpe duro?

Al final sabes que puedes estar dentro y como cada jugador quieres participar. Es verdad que quizás por la lesión no estaba en la lista y así fue. Al final lo asimilas. No obstante, es una motivación más para hacerlo lo mejor posible el sábado y estar disponible por si me llama el seleccionador.

¿Y la relación con Jordi Ribera?

Es muy buena. Hablamos mucho y Jordi es una persona fácil. Si necesitas algo, puedes dialogar. Así que con el seleccionador muy bien.

Desde fuera, ¿qué le faltó a España?

No se dieron las circunstancias, pero ellos son los primeros que saben que no han estado tan finos y que los resultados no han acompañado. Además, en el primer día ante Croacia, nunca había pasado que la portería no pudiera ayudar o que la defensa no estuviera tan sólida.

¿Con opciones de entrar en la convocatoria para el Preolímpico?

Sí, para eso trabajaré. Espero estar a la altura para poder estar dentro del grupo y de esta manera ayudar.

Acabas contrato en 2025, ¿ya tienes planes de futuro?

Mi intención siempre será quedarme, pero si el club decide no contar conmigo tendré que buscarme la vida fuera, que es algo que tampoco me da miedo. El futuro nadie lo sabes, yo lucharé por quedarme o, en caso contrario, dar lo máximo de mí en otro lugar.