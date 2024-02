Scariolo: "Todos somos conscientes de la transición del equipo"

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, dijo tras la derrota frente a Bélgica (58-53) que todos son conscientes de que el equipo vive un "momento histórico transicional" tras la salida de jugadores muy importantes en los últimos años y admitió tener "cierta preocupación" después de perder frente a Letonia y Bélgica

"No me voy con sensaciones diferentes respecto a las que vengo observando todos los días con nuestros equipos y jugadores, no quiere decir que no tenga cierta preocupación. Todos somos conscientes de nuestro momento histórico transicional y tenemos que comprometernos a buscar todos los recursos posibles para mantener nuestra competitividad lo más arriba posible, incluso en un momento evidentemente transicional como este", explicó en rueda de prensa.

El técnico italiano dijo que, de cara a próximos compromisos, los jugadores tendrán que tomar "mejores decisiones" y trabajar "mucho" en el día a día para mejorar en el tiro, además de luchar para tener más minutos en sus actuales equipos y ganar así en experiencia y competitividad.

"Competir para mejorar"

"Tengo muy claro, y lo hablé después del partido frente a Letonia, el escenario pero a la vez animo a los jugadores a no aceptarlo, a rebelarse y competir por mejorar para tener más protagonismo en sus equipos, que es la única forma de crecer", añadió Scariolo, que espera recuperar a algunos jugadores que no han estado en esta convocatoria y que los que sí han participado regresen "con más confianza y más experiencia" porque se habrán merecido jugar más en lo que queda de competición.

También explicó que Ricky Rubio no volvió a jugar por precaución en la segunda parte ante Bélgica por una leve sobrecarga en la rodilla izquierda, en la que fue operado en 2022 al sufrir una rotura del ligamento cruzado.

"No ha jugado en toda la segunda parte, ha salido en el minuto cinco por una leve sobrecarga en su rodilla operada, aunque no es nada grave, pero obviamente en estos momentos de la trayectoria de Ricky hay que tener mucha prudencia porque ha estado parado muchísimo tiempo tras una lesión grave y hay que proceder con pasos muy prudentes", apuntó el técnico italiano.