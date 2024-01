Otro revés para Cory Higgins

El pasado 1 de agosto, el FC Barcelona hizo oficial la resolución de contrato de Cory Higgins. Al escolta estadounidense todavía le quedaba una temporada más firmada con el club azulgrana, pero tal y como viene ocurriendo los últimos veranos, la entidad decidió resolver la relación contractual con uno de los grandes ídolos de la afición las últimas temporadas.

La alta ficha que percibía el jugador en el Barça, cercana a los dos millones de euros netos, no hubiese sido un problema si Higgins hubiese podido rendir como lo hizo durante su trayectoria en Euroliga, brillando como uno de los mejores escoltas de la competición. Pero lo cierto es que el jugador se ha visto lastrado en las últimas campañas por un sinfín de lesiones y problemas físicos que no le han permitido desplegar en pista todo su juego.

Lo que todavía puede aportar Higgins

Tras confirmarse su salida del Barça, Higgins se convirtió en uno de los agentes libres más interesantes en el mercado europeo. A sus 34 años, cuenta con un perfil más que interesante para ser una referencia en ataque, pero sobre todo, para aportar ese grado de experiencia y veteranía, y poder ser resolutivo en los momentos decisivos de los partidos. Hubo interés de varios equipos el pasado verano, pero la opción que sonó con más fuerza fue la de Estrella Roja.

Su situación el pasado verano

El conjunto serbio se lanzó con todo a por Higgins. En una junta de accionistas celebrada en julio, el director deportivo del equipo, Milan Dozet, confirmaba el interés por el estadounidense. Incluso trascendió la petición sobre unos informes médicos para comprobar su estado físico, algo que acabó descartando la operación. "Las últimas informaciones no son halagüeñas, no está físicamente bien. La información de su agente es que probablemente se quedará fuera del mercado un mes más y luego verá opciones", expresaba el dirigente de Estrella Roja en julio, en unas declaraciones recogidas por 'Gigantes'.

Cory Higgins, en un partido contra Zalgiris / Euroleague

Estrella Roja, obligado a reforzarse tras las últimas lesiones

Pero lo cierto es que es mes se está alargando más de lo previsto, y que la situación física de Higgins no termina de mejorar para que el conjunto de Belgrado apueste por su llegada. En las últimas horas, Ioannis Sfairopoulos ha perdido por lesión a Nikola Topic y a Nemanja Nedovic, quedando debilitado el perímetro en un momento trascendental para intentar reengancharse a las posiciones de playoff en Euroliga. El periodista 'VUK' adelantó el interés de Estrella Roja en tratar de incorporar, ahora sí, a Higgins. Una información confirmada por otros medios serbios a posteriori, pero que ahora parece enfriarse.

Se cae su fichaje

'Mozzart Sports' confirma en estas últimas horas que finalmente Cory Higgins no fichará por Estrella Roja. 'TelesportRS' va más allá, y apunta a que el jugador no habría superado de manera satisfactoria la revisión médica, y que el conjunto serbio ya está sondeando otras opciones en el mercado. El suflé parece haberse rebajado, y todo apunta a que Higgins todavía no volverá a vestirse de corto.

La fecha límite para cerrar fichajes en Euroliga

El cierre del mercado de Euroliga se producirá el próximo 7 de febrero, pero el conjunto serbio deberá moverse con celeridad antes de esa fecha. Actualmente, se encuentran en la 13ª posición de la tabla con un balance de nueve victorias y 12 derrotas, dos más que un Baskonia que actualmente ocupa la última posición de Play-In.