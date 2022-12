Ricky Rubio, a punto para el regreso a la NBA y con la mente renovada

El regreso a las pistas de la estrella de Cleveland es inminente tras 11 meses de recuperación de su rotura del cruzado anterior de la rodilla izquierda El base asegura en 'El Reverso' que “esta lesión ha sido una montaña rusa pero lo que sobresale más es la ilusión”, asegura el del Masnou

Ricky Rubio está a punto para volver a dirigir a los Cleveland Cavaliers, 11 meses después que su rodilla cediera en un partido ante New Orleans Pelicans que le llevó de nuevo al ‘dique seco’ tras revivir la misma lesión que sufrió en 2012.

La madurez de Rubio, la dura experiencia vivida y el deseo de volver a jugar lo expresó en un podcast ‘El Reverso’ con Gonzalo Vázquez y Andrés Monje. Un tiempo de conversación donde la estrella recupera en la memoria lo duros momentos por lo que pasó y que está a punto de dejar tras para intentar llevar a los Cavaliers a lo más alto.

Ante todo, quiere volver a sentirse jugador de baloncesto y está convencido que volverá mejor que nunca. “Esta lesión ha sido una montaña rusa, con muchas emociones en mi mente, desde ganas, emoción, miedo, intriga…pero lo que más sobresale es la ilusión”, explica.

Y es que la estrella tiene claro que su periodo en la NBA está viviendo sus últimos coletazos. Le quedan, además de ésta, dos años más con los Cavaliers con el sueño de poder llevarlos a las finales de la NBA, algo que considera posible.

“En la NBA, para ser sincero, no me queda mucho”, reconocía. “Cuando mi hijo empiece en la escuela, me gustaría estar sentado en mi casa de Badalona, así que creo que me quedan dos o tres años”, dice.

“Creo que he encontrado mi sitio en Cleveland, estoy a gusto y quiero llegar con este proyecto a la cima. Sueño con vivir la experiencia de jugar unas Finales”, explica Rubio, que se ha dado cuenta durante el periodo de recuperación, “lo que echaba de menos la adrenalina de jugar”.

Ricky reconoce que la lesión le hizo llorar mucho, pero ahora ya es historia | AFP

Cree que el proyecto en Cleveland es serio. “Ya en el Training Camp, las sensaciones fueron muy buenas. Nunca había estado en un equipo con tanta ilusión. Veo a un equipo con talento muy bueno, muy bien organizado, todos saben su rol y nos saben transmitir muy bien todas las ideas” dice Rubio que destaca la calidad humana del grupo.

El vídeo que todos querían ver@rickyrubio9 viajando con @cavs y trabajando antes del partido



Never Too High, Never Too Low pic.twitter.com/TP2bOtn7NB — NBA Spain (@NBAspain) 29 de noviembre de 2022

Además del baloncesto, otra de sus grandes ilusiones es su Fundación, a la que dedica tiempo, siempre con su madre en el recuerdo. “Creo que la Fundación puede dejar un legado. Le estoy dedicando mucho tiempo, pensando muy bien para el futuro. Será donde pase más tiempo que me llena muchísimo”, reconoce Ricky.

“Me ayuda a estar cerca de mi madre sin que esté presente físicamente. Esta Fundación está abierta por ella y quiero recordarla así”, dice Ricky, que está muy cerca de volver a sentirse jugador de la NBA.