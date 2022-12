¿Por qué Brittney Skyes no ha jugado aún con el Uni Girona?

El club destapó la verdad sobre la situación de Brittney Skyes, jugadora que llegó del Sopron Basket El Uni Girona, a la espera de la Letter Of Clearence para que la jugadora pueda volver a la pista

Brittney Skyes firmó con el Uni Girona a finales del pasado mes de noviembre. Un fichaje con Laia Palau como directora deportiva del club desde que se retiró la pasada temporada. Salió del Sopron Basket, uno de los conjuntos que también se encuentra en la EuroLeague Women.

La jugadora estadounidense tenía contrato con el Sopron Basket para toda la temporada 22-23, y según el club húngaro, la jugadora cometió actos de indisciplina, razón por la cual fue sancionada económicamente y con la recisión unilateral de su contrato con el Sopron.

per tal que la jugadora no pugui jugar a Girona (i possiblement enlloc).



Per tant, tot i actuar dins els terminis legals i el Reglament, hi ha entitats que han practicat un filibusterisme esportiu, tornem a repetir amb una jugadora que ja no té contracte amb ells. pic.twitter.com/aS3r3uQyXd — Spar Girona (@unigirona) 15 de diciembre de 2022

La jugadora ficha por el Uni Girona, y el club catalán pide la LOC (Letter Of Clearence) a la FIBA (la organización de las federaciones de baloncesto). La Federación de Hungría se niega a dar dicha carta, porque considera que la jugadora tiene un contrato en vigor o tiene una sanción federativa.

Al UniGirona le consta que esto no es cierto. La jugadora ni tiene un contrato en vigor, ni se le ha impuesto ninguna sanción federativa. Además, según la Regulación FIBA, cualquier disputa entre la jugadora y su anterior club se debe solucionar en instancia judicial, pero no es razón de peso para no conceder la LOC, ya que el contrato había sido rescindido, tal y como comunicó el Sopron Basket en su momento.

El Sopron y la Federación húngara han dilatado el proceso dentro de los plazos que les permite el reglamento, de manera que han practicado filibusterismo deportivo. De este modo, la jugadora aún no puede jugar por el Uni Girona, y posiblemente en ningún otro club de ninguna federación.