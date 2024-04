Izan Almansa, la 'perla' del baloncesto español: "No sé dónde me veo en el draft"

Izan Almansa, jugador español de baloncesto, habló acerca del puesto que podría ocupar en el draft de la NBA y afirmó no saber dónde se ve, si bien reconoció que en el puesto en el que le cojan lo va a dar todo y que ofrecerá lo mejor de sí mismo.

"Mi sueño es poder jugar en la NBA algún día, llegar lejos en el baloncesto y con la selección ganar algo. No sé dónde me veo en el draft, la verdad, donde sea. Estoy muy ilusionado con el tiempo que viene ahora, toca entrenar y trabajar. Estoy muy ilusionado por esta etapa. Donde me cojan voy a darlo todo y voy a dar lo mejor de mí para ser lo mejor posible", dijo.

"Este año ha sido una muy buena experiencia, he aprendido mucho jugando en la G-League, con compañeros así. Me ha servido de mucho", indicó tras recibir de manos del rey de España el premio Princesa Leonor, al mejor deportista menor de 18 años en los Premios Nacionales del Deporte del año 2022 que se entregaron en el Palacio de El Pardo (Madrid).

Preguntado acerca del galardón, apuntó: "Estoy muy feliz de estar aquí, muy orgulloso. Estaba un poco nervioso, la verdad, pero me ha hecho mucha ilusión. Los reyes y más gente me han dicho que no me han reconocido con el pelo como lo llevo ahora".

También habló de las conversaciones que ha mantenido con el seleccionador Sergio Scariolo sobre sus opciones de integrarse en la absoluta: "Nos dijo que estaría siguiéndonos durante el año. La verdad es que es muy cercano, me ayudó mucho".