500.000 dólares por capturar a Enes Kanter

El gobierno turco quiere recompensar a cualquier persona que dé información para capturar al ex jugador de la NBA En 2019, Kanter fue acusado de terrorista y recibió múltiples amenazas de muerte

El gobierno turco hace años que anda tras la pista de Enes Kanter, ex jugador de la NBA. Tanto es así que, según ‘The Turkish Minute’, cualquier persona que dé información valiosa para capturar a Kanter, será recompensada con un botín de 500.000 dólares. En su momento, Kanter llegó a decir que Erdogan, presidente de Turquía, era el “Hitler de nuestro siglo”.

El ex pívot está en la lista de terroristas más buscados del país en el 2023. En conflicto entre Kanter y el presidente del gobierno turco ha tenido varias historias. Después de un intento de golpe de estado en 2016, Kanter criticó la dura represión del gobierno, lo que condujo a la retirada de su pasaporte. En 2018, el padre de Kanter fue sentenciado a 18 años de prisión. “No me importa lo que suceda. Defenderé lo que creo. Todo lo que hago es tratar de ser la voz de todas las personas inocentes” En 2019, el ex jugador fue acusado de pertenecer a un grupo terrorista.

En The New York Post, Enes habló claro. “Debido a mi plataforma, cada vez que digo algo, va a todas partes y el gobierno turco odia eso. Están realmente hartos de eso, y dijeron ‘ya es suficiente’ y están haciendo todo lo posible para callarme”. Actualmente, se encuentra en Washington DC protegido por el FBI y la policía.