Ricky Rubio en su regreso: "Estoy agradecido de jugar a baloncesto de nuevo"

El catalán regresó a las pistas con Cleveland tras un año de calvario por su gravísima lesión de rodilla "Por supuesto el ritmo y todo eso llegará, pero hoy había muchas emociones. Trabajé duro todo este año solo para estar sano", dijo

Ricky Rubio, de vuelta en la NBA tras más de un año en el dique seco por una gravísima lesión, destacó su alegría por regresar a las pistas con los Cleveland Cavaliers después de un larguísimo periodo de rehabilitación.

"Me sentí bien. Me sentí raro al principio, especialmente la primera vez (en la cancha), pero después de eso me sentí normal de nuevo", dijo Rubio, en declaraciones recogidas por la cadena ESPN, tras la victoria de sus Cleveland Cavaliers ante los Portland Trail Blazers (113-119).

"Por supuesto el ritmo y todo eso llegará, pero hoy había muchas emociones. Trabajé duro todo este año solo para estar sano y estoy agradecido de jugar a baloncesto de nuevo", añadió.

Tras una espera de 380 días y un duro proceso de rehabilitación después de su lesión de cruzado, Rubio volvió a competir este jueves y lo hizo con diez minutos de calidad en los que consiguió 9 puntos, 3 rebotes y una asistencia para los Cavaliers.

El veterano base, que desgraciadamente se lesionó cuando atravesaba uno de los momentos más dulces de su carrera, aseguró que ha abordado su recuperación para "volver más fuerte que nunca".

"No trabajé solo para volver hoy (...). No se trata solo de hoy. Tengo ganas de tener una temporada sólida, no solo una temporada de volver", explicó.

"Había sido frustrante desde entonces (la lesión), pero finalmente estoy ya jugando a baloncesto, jugando al deporte que amo", agregó.

Toda la franquicia de los Cavaliers, desde el cuerpo técnico a la afición pasando por sus compañeros, se volcó este jueves en el retorno de Rubio.

Así, los jugadores de Cleveland le dedicaron este jueves una camiseta con el lema "los caminos difíciles llevan a destinos bonitos".

"Yo no podía parar de sonreír", comentó Donovan Mitchell, aterrizado este verano en Cleveland y que ya formó una fabulosa asociación con Rubio en los Utah Jazz.

"Me sentí como mi año de novato (en Utah). Para mí, es un momento de cerrar un círculo. Es genial verle ahí después de una lesión de cruzado. Y también metiendo dos grandes triples para nosotros, liderando el ataque", añadió.

También Jarrett Allen se mostró encantado con tener de nuevo a su lado a Rubio. "Creo que hoy nos dio un estímulo extra", afirmó el pívot al definirle como "un tipo increíble". "Tenerle de vuelta, metiendo triples y haciendo pases, es una alegría para todos nosotros", dijo.

Por último, J.B. Bickerstaff, técnico de los Cavaliers, tuvo asimismo palabras de elogio y cariño para el español. "Creo que fue impresionante. El tiempo, el trabajo que ha puesto para volver... Y luego nos ayuda (hoy) a conseguir un parcial. Mete dos grandes triples que nos asientan. Así es él y a sus compañeros les encanta", indicó.