Martín: “El éxito de la Copa es que todo el mundo se sienta involucrado y en Badalona está siendo brutal”

Para el presidente de la ACB, Antonio Martín, “tenemos la Copa más incierta de los últimos años, donde todos se sienten más que nunca con opciones de ganarla” “Este torneo, al que todos admiran en todo el mundo, no necesita demasiada innovación, lo principal es no estropearla buscando nuevas fórmulas”, asegura Martín

Antonio Martin Espina (Madrid, 1966) vivirá su quinta Copa del Rey como presidente de la ACB, cargo al que llegó en julio de 2018. Solo ha visto levantar la Copa a Barça (3) y Madrid (1). El máximo responsable de la ACB está convencido que viremos una Copa muy especial.

¿Qué cree que hace especial esta Copa del Rey respecto anteriores?

No sé si la hace diferente a las anteriores, pero creo que va a ser especial, primero por el aspecto competitivo, que parece va a ser muy potente a tenor de cómo llegan todos los equipos a la competición. El torneo del KO se acentúa para mi. Fuera del aspecto deportivo, creo que el despliegue que está realizando la ACB y el Ayuntamiento para convertir este evento en algo muy especial, con una espectacular Fan Zone, pues para mi la hace distinta. Si encima acudes a una ciudad donde se respira baloncesto donde hay muchos niños de muchos colegios que van a estar viviendo la Copa, como la Minicopa, y eso al final la hace especial.

¿Tiene la sensación que se ha tenido que esperar muchos años para que volviera a Badalona?

Tengo dos sensaciones. Yo puedo decir que no he tardado mucho en traerla (ríe..). A nivel baloncesto podría ser. Catalunya ha sido durante muchos años espejo no solo del baloncesto sino también del deporte. El que la Copa esté aquí y otros eventos deportivos, es de la máxima naturalidad. La última fue en Barcelona en 2012. Han pasado muchos años.

¿Le ha sorprendido como se han volcado todos los estamentos para que esta Copa sea un completo éxito?

Sabía que tenían mucho interés porque lo mostraron durante mucho tiempo, pero ese anhelo de que la gente involucrada en la Copa no sea solo la ACB, sino la ciudad y que lo viva como algo suyo, en Badalona está siendo brutal, espectacular.

La Copa, para los aficionados

¿Cree que eso se va a trasladar a las calles, fuera del Olímpic?

La gente seguirá lo que hagamos, y si se transmite esa pasión y brindas a la gente la capacidad de disfrutarla y ser el motor de las actividades, entonces el éxito está asegurado. Si la gente no se siente involucrada en la Copa, entonces no tiene el sentido que le queremos dar. Para mi es básico que se sientan todos como parte de esta competición.

El presidente de la ACB se mostró muy ilusionado con la Copa del Rey en Badalona | ACBPHOTO

¿Está de acuerdo que es la Copa más incierta de los últimos años?

Los sorteos determinan aleatoriamente los cruces y el estado de los equipos al que llegan a la Copa es el que es. Estoy cien por cien de acuerdo contigo. Esa sensación que siempre se respira pero que luego nunca ha pasado de sorpresa y quién va a pasar de cuartos, en este caso existe.

¿Prevé alguna sorpresa?

No tengo ni idea. No soy muy bueno en las predicciones pero creo que este año es todavía más complicado.

¿Una final sin Barça o Madrid o ninguno?

¿Qué no esté en la final ni Barça o Madrid o ninguno, sería un ejemplo de madurez para este torneo, siempre sometido a los dos grandes?

Parte del crecimiento de la Copa está en manos de sus equipos, y si los grandes tienen que estar, pues lo estarán. Para ganar la Copa tienes que ganar antes o después a todos los que te enfrentas. El que haya alternativas a los campeones habituales es sano pero si la gana el Barça o el Madrid, es porque será justo.

¿Pero esa opción da más alas a los otros equipos, no?

Esa aspiración es sanísima. Los ochos equipos vienen convencidos que pueden ganarla, con el único objetivo de ir ganando partido a partido. No hace falta motivar a los jugadores. Por eso se trata de una competición tan atractiva que se ve en 152 países del mundo.

¿El éxito del producto sigue tirando mucho en todas partes?

Si, gusta mucho el formato y hay alguna liga que se fija para hacer algo parecido (se refiere a la NBA) pero va seguir creciendo y nuestro objetivo es no estropearlo. El éxito lo han creado las aficiones, primero presencialmente y luego el eco que ha ido creciendo hacia afuera.

Tocar lo justo

¿Cree que no hay que tocar muchas cosas para que siga siendo tan interesante?

Lo esencial es por lo que ha tenido éxito, y la capacidad de adaptación que tengamos para hacer cosas que sean realistas a nivel de aficionados, el resto es cuestión de no estropearla.

¿La Minicopa necesita un poco más de difusión dentro del torneo de Copa?

Está cogiendo un vuelo importante. Se hizo una previa y ya no podemos ir a canchas pequeñas porque se vuelcan las familias y es un tiempo de sociabilidad brutal. La Minicopa en si, la gente lo sigue y se aprecia por las visualizaciones en las redes y la daremos en directo en You Tube. La gente quiere ver el basket de los chavales porque es fresco.

¿Algunos clubes se quejan de que se añaden jugadores que no forman parte del club…

Me parece bien que se pruebe un jugador y que pueda llegar a ser importante como ocurrió en el caso de Doncic. Si somos parte del elemento de captación de talento para los clubs, yo soy feliz. Alguno de estos jugadores quizá no vendrían si no fuera en el torneo copero. Yo voy a estar allí desde la primera jornada, el miércoles. Yo animo a los aficionados a acercarse.

Jugadores de vuelta a la ACB

¿En otro orden de cosas, es un orgullo para la ACB de que jugadores que marchan a la NBA acaben regresando aquí?

Primero, reconforta que la opción que solo contemplen es volver a la ACB y no a ninguna otra. Saben que es la competición más dura para el jugador, son competiciones muy exigentes desde el primer día. El que quiere competir a alto nivel, sabe que éste es el sitio. También es motivo de alegría que muchos jugadores que se van allí siguen igual de conectados a lo que sucede en la Liga Endesa, casi más que a su propia competición.

Entiendo que los jugadores quieran irse a la NBA pero creo que las condiciones de su salida son demasiado laxas y se tendría que resolver este tema entre los clubs y la FIBA

Supongo que le debe molestar que se vayan con cierta facilidad…

Si, me molesta. Y dicho eso, no puedes parar el deseo profesional de irse a la NBA.

¿Cree que los acuerdos para su salida son demasiado laxos?

Si, lo creo con mayúsculas. Considero que debe haber un acuerdo con clubs, FIBA y Ligas sobre los términos de esa salida. Es algo que considero pendiente.

Pequeño legado de la ACB

¿Cuándo acabe la Copa el domingo, como la consideraría un éxito?

Que la afición se pronuncie que la quiere de nuevo, y con toda humildad, que hayamos hecho un pequeño legado a la ciudad y al club que la ha acogido. Que cuajen cosas como las que se están presentando. Todos lo hacemos para el disfrute del espectador.

¿Finalmente, qué ha cambiado del presidente que llegó en 2018 al actual?

Pues tengo que decir que hemos vivido situaciones bastante complejas. Pasamos un año y medio con una pandemia, con muchas dudas y la toma de decisiones fueron muy jorobadas. Creo que cada día que hay que resetearse y coger fuerzas, sino estás muerto.