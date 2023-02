Feliz: “Quiero ganar la Copa por Badalona y por el club que me hacen sentir como en mi casa”

El base dominicano del Joventut pide “el apoyo de nuestra afición para tratar de ganar esta Copa” "He dado un paso adelante con la ayuda de mis compañeros y conocer mejor esta Liga”, asegura el joven base de la Penya

Andrés Feliz (Santo Domingo, 1997) se siente en Badalona como en casa y después de dos temporadas en el club verdinegro, ha ganado una madurez que le permite ser una de las piezas importantes del equipo verdinegro. Ahora, con la Copa en Badalona, quiere sumar su primer título con la Penya y pide el apoyo de la afición.

¿Cómo te encuentras Andrés?

Muy bien, con muy buenas sensaciones gracias a Dios y con muchas ganas de que empiece la Copa en Badalona. Me siento que todavía tengo muchas cosas que aprender aunque con mucha ilusión por ir pasando rondas y luchar por el título.

¿Qué te parece poder disputarla en casa?

Es muy importante para nosotros contar con nuestra afición, aunque llegan todos los equipos con mucho nivel y seguro que necesitamos a nuestra gente para apoyarnos.

¿Ves más opciones de ganar esta Copa?

Claro que sí, pero jugar en casa no nos garantiza ganar el primer partido. Tenemos que salir a jugar a muy buen ritmo ya que nos espera un rival que lo está haciendo muy bien

Andrés Feliz quiere ganar la Copa ante su afición en Badalona | DAVID RAMIREZ

Todos los partidos son complicados

¿Cómo cambia la preparación de un partido de Copa a hacerlo en la Liga Endesa?

Este año, todos los partidos son complicados en la Liga Endesa como van a ser los de la Copa porque hay muchos equipos que están jugando a un nivel muy alto y nosotros queremos mantenernos arriba.

El equipo parece estar en buen momento….

Sí, estamos bien. Hay aspectos obviamente que hay que mejorar pero lo llevamos muy bien y estamos preparados para salir a por todas.

¿Existe una presión extra por jugar en casa?

Siempre habrá muchas ganas y quizá un punto de excitación, aunque cuando entremos en calor en la pista, trataremos de darlo todo para llegar hasta la final y ganarla.

Evolución personal positiva

¿Cómo ha evolucionado Andrés Feliz del año pasado a éste?

He dado un paso adelante y también me ha ayudado el conocimiento de la Liga y también conocer mejor a mis compañeros, la química con ellos me ha ayudado bastante. Creo que la confianza me ha ayudado también. Obviamente tengo que seguir mejorando y seguir aportando en la pista y seguir con la cabeza en alto.

¿Adaptarte a la ciudad también te ayudó, no?

Me siento muy a gusto. Me gusta Badalona porque es una ciudad tranquila y que me ha tratado muy bien. Me siento muy agradecido por la gente y por el club de acogerme y hacerme sentir como en mi casa.

Andrés Feliz se considera un jugón, pero capaz de todo para ganar con la Penya | DAVID RAMIREZ

Fue un salto cultural y personal muy importante, supongo..

Claro que sí, porque soy joven y me encuentro muy lejos de casa, pero agradezco a Dios que me diera la oportunidad de venir aquí y siempre estoy buscando la manera de cómo pagarle a la Penya esta oportunidad que me brindaron.

Salto a lo desconocido

¿Tu llegada a Badalona fue un salto al vacío?

La verdad es que prácticamente no conocía nada. Gracias a las personas del club, mis compañeros me han guiado para adaptarme lo antes posible al estilo de vida de aquí.

En ese proceso de crecimiento, ¿Dónde te ves en el futuro?

Mi mente está totalmente centrada en Badalona. Siempre me gustaría mejorar y llegar al máximo nivel pero ahora tengo una muy buena oportunidad aquí y espero poder aprovecharla bien y luego, donde mi carrera me lleve.

Eres una persona muy creyente…

Si, lo soy, Dios primero de todo y él controla todas las cosas…

Después, tu familia…

Siempre ha sido el motor, mi motivación para mirar hacia adelante. Pertenezco a una familia muy humilde. Ahora mismo tengo mi motivación como padre ya que tengo un hijo que también me da la fuerza extra para seguir adelante.

No debe ser fácil dar el salto a Europa sin ellos…

Era un proceso de adaptación, mi primera experiencia era aprender, aprender, con jugadores delante con muchos jugadores en la liga. Mi objetivo era aprender de ellos.

Baskonia, rival rocoso

¿Volviendo a la Copa, un duro rival para empezar?

Aquí todos los equipos son de muy alto nivel por eso somos los ocho mejores. Será muy chulo formar parte de esta Copa y más en casa.. Tengo muchas ganas de salir al partido.

¿Qué jugador temes más del Cazoo Baskonia?

Hay que darle mucho crédito al equipo que tienen. Tenemos una buena oportunidad de ganarles en casa.

Me gustaría ser un jugador recordado en Badalona, y con campeón de Copa además

La Copa se va a ver en 150 paises…

Gracias al respeto que tiene la liga, con grandes jugadores. Es una gran oportunidad para mostrar mi talento y el nivel de juego que tengo…

Jugón...para todo

¿Te defines como un ‘jugón’?

Yo trato de hacer lo que me pide el entrenador, si me toca defender, también lo hago, tirarme al suelo, lo hago. Lo que más me gusta es ganar y haré todo lo necesario para lograrlo.

Parece claro que por tu carácter has conectado bien con el equipo….

También habla muy bien del estilo de jugadores que tenemos, con experiencia, pero son muy buenas personas y eso se traduce en el apoyo del grupo, y como te apoyan. Eso me ha ayudado mucho. Me gustaría ser un jugador recordado en Badalona, y con campeón de Copa además…