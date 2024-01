Roger Grimau: "Efes es especialmente peligroso como local"

El técnico del Barça, Roger Grimau, destacó este miércoles en la víspera del partido de la Euroliga en la pista del Anadolu Efes que el conjunto turco es un equipo "especialmente peligroso" cuando ejerce de local.

"Vienen de una victoria contra el Virtus, en la que jugaron muy bien y muy agresivos. Nos ha sorprendido la defensa que hicieron con mucha agresividad. Especialmente ahí son muy peligrosos. Los jugadores ya los conocemos, pero siempre les da un plus jugar en casa y es un partido muy peligroso", analizó el entrenador catalán.

Desde la pista del Palau Blaugrana, Grimau admitió que no le ha sorprendido el rendimiento del ala-pívot Jabari Parker: "Sabemos de su calidad y llevamos hablando desde el primer día de que es un tema de adaptación y de entendernos todos: nosotros a él, él a nosotros, el sistema, la competición y la forma de jugar".

"Es un chico que está siempre muy atento, que nos escucha mucho. Estoy contento de que su adaptación sea tan buena y de que se sienta tan a gusto jugando en el equipo", completó.

Asimismo, Grimau confirmó que no recuperará efectivos: "Laprovittola todavía tiene ciertas molestias y preferimos no forzarlo, Nnaji se va incorporando aunque no podrá viajar y Caicedo evoluciona muy favorablemente. Ya está haciendo más cosas en pista y el camino está más cerca para él, que lleva mucho tiempo fuera".

"Intento ser optimista siempre, veremos. (La pubalgia que sufre Alex Abrines) es un tipo de lesión que depende mucho de la evolución. Hay semanas en las que va muy rápido y otras en las que se da un paso atrás, pero espero que podamos contar con él", respondió al ser preguntado por si Abrines estará disponible para disputar la Copa del Rey.

El preparador catalán reconoció que el hecho de tener dos días seguidos sin partido "va bien a nivel mental", y también ha servido para "recuperar jugadores" y entrenar.