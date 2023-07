Los posibles ala-pívots a coste cero tras el 'no' de Juancho Hernangómez

Tras el fichaje del hermano de Willy por Panathinaikos, el Barça está obligado a rastrear el mercado Pese a la necesidad de reforzar la posición de ala-pívot, tanto Joel Parra como Nikola Kalinic también pueden jugar de '4'

Al FC Barcelona se le ha escapado Juancho Hernangómez. Tras las llegadas de Joel Parra, Dario Briezuela y su hermano Willy, el club azulgrana confiaba en la llegada del ala-pívot madrileño para reforzar la posición de '4' tras el adiós de Nikola Mirotic.

Pese a que los tres anteriores fichajes se cerraron con cierta celeridad, la posible llegada a Barcelona de Juancho estaba encallada. Pese a que en el Barça había optimismo en poder cerrar su fichaje, y más tras las declaraciones en las que el jugador afirmaba "tener muchas ganas de jugar junto a su hermano", lo cierto es que, tras el interés trasladado a Juancho por parte de la entidad azulgrana para intentar su fichaje, el interior no dio respuesta a dicha comunicación tal y como confirmaron a SPORT fuentes cercanas al club en las últimas horas. Al final, en una operación liderada por su representante, Igor Crespo (el mismo que Mirotic), Juancho Hernangómez firma para las dos próximas temporadas con Panathinaikos.

La no llegada de Juancho supone un contratiempo importante para el Barça. El mercado de fichajes se encuentra ya en un estado muy avanzado, y los principales equipos europeos ya han reforzado sus plantillas. Aún así, el Barça, además de Oscar da Silva, cuenta en la plantilla con Joel Parra y Nikola Kalinic, que podrían ocupar también esa posición de ala-pívot.

A la espera de si se produce alguna salida en el equipo de Roger Grimau a través del pago de la cláusula, como podría ocurrir tanto con Nico Laprovittola como con Nikola Kalinic, y ese ingreso permite acometer la llegada de algún jugador con contrato en vigor, estos son los principales '4' que se encuentran sin equipo y que podrían llegar al Barça a coste cero.

Anthony Randolph

El ex jugador del Real Madrid cuenta con una dilatada trayectoria en Euroliga. Lejos queda aquel 2016 en el que Randolph fue uno de los líderes de un Lokomotiv Kuban que se plantó en la Final Four de la Euroliga tras eliminar en playoffs al Barça. De más a menos, el rendimiento del estadounidense en el club blanco ha sido bueno, pero las dos últimas lesiones graves, de aquiles y de rodilla, no le han permitido recuperar el gran nivel exhibido. A sus 34 años, todavía está para un 'last dance' en Europa.

Louis Olinde

Este interior alemán de 2,05 metros y 25 años ha quedado libre tras acabar su contrato con el Alba Berlín. Con el equipo alemán, Olinde promedió la pasada temporada 8,1 puntos y 4,2 rebotes por encuentro en Euroliga, además de superar el 30% de acierto en triples. Nacido en Hamburgo, el jugador es un interior ágil que penetra con rapidez y facilidad a canasta, además de tener una condición atlético que le permite ser un gran defensor. Su mecánica de lanzamiento es algo lenta, pero Olinde recurre a su tiro y es otra de sus grandes amenazas.

Augustine Rubit

El interior nacido en Houston lleva prácticamente una década en el baloncesto europeo, desde que aterrizó en 2014 en los Tigers Tübingen de Alemania. Ulm, Bamberg, Olympiacos, Zalgiris y Bayern han sido sus equipos en esta andadura por el viejo continente. En Múnich estaba mostrando su mejor baloncesto, pero una desafortunada lesión en las semifinales de la Copa Alemana le dejaron en el dique seco para el resto del curso. En Euroliga venía firmando 11 puntos y 4 rebotes por partido. Con sus 2,03 metros, es un '4' bajo que puede jugar bien también en la posición de alero, y que no destaca especialmente por su tiro exterior pero si por su juego de espaldas a canasta. Cumplirá 34 años en agosto.

Chris Singleton

El ex azulgrana vuelve a estar en las quinielas. Tras levantar dos Euroligas con Anadolu Efes en 2021 y 2022, Singleton se encuentra sin equipo tras un año complicado a nivel europeo en el que el conjunto turco no logró la clasificación para el playoff de la Euroliga. En 13 partidos continentales la pasada campaña, Singleton firmó 2,6 puntos y 1,7 rebotes en un rol muy residual. También cumple 34 años a finales de año.

Daulton Hommes

Tras una temporada en Baskonia en la que ha promediado 7 puntos y 3 rebotes en Euroliga, y 9 tantos y 2,7 capturas en Liga Endesa, Hommes está en el mercado. Este 2,03 estadounidense que puede jugar tanto en la posición de '3' como de '4' destaca por su buena muñeca desde la línea exterior. Sin ir más lejos, en Europa ha promediado casi un 50% de acierto desde el 6,75. En su contra pesa que no es un jugador excesivamente ágil pese a no ser muy alto, y se siente más cómodo cortando hacia fuera de canasta y no tanto hacia al aro. A sus 27 años, todavía no ha demostrado todo su potencial.

Serge Ibaka

Si hablamos de jugadores libres de contrato que podrían encajar en la plantilla del FC Barcelona, es imposible no pensar en el nombre de Serge Ibaka. A sus 33 años, y tras jugar la pasada temporada a caballo entre los Milwaukee Bucks y los Indiana Pacers, el interior congoleño con nacionalidad española todavía tiene baloncesto para rato en sus manos. En una condición física adecuada, Ibaka sería diferencial en el baloncesto europeo, siendo un jugador con un gran poderío físico que se desenvuelve de maravilla cerca del aro, que carga bien el rebote y que además cuenta con amenaza exterior. Hace unos meses se le vio entrenando con James Nnaji en Sant Feliu. ¿Posible reencuentro en el Barça?