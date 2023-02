Jokubaitis: “Nos falta instinto asesino para cerrar los partidos”

El base lituano del Barça reconoce que no llegó en la mejor forma física ni mental al inicio de la temporada, aunque ahora “me siento mucho más cómodo” “Todo el cuerpo técnico me pide que sea más agresivo de cara a canasta”, asegura el joven lituano en una entrevista a SPORT

Rokas Jokubaitis (Mazikiai, Lituania, 2000) ha ganado protagonismo en las últimas semanas después de no haber tenido un buen inicio de campaña. El joven lituano se sincera en SPORT de cómo está viviendo este buen momento y como quiere aprovecharlo.

Rokas, estamos viendo ahora a un jugador importante, resolutivo, a diferencia del inicio de temporada, que no fue del todo bueno. ¿Está de acuerdo?

Si, tienes razón. Después del nuevo año, todo ha sido diferente para mí. Sentí que estoy dando más al equipo y me siento satisfecho por esa aportación. Sé que puedo hacerlo mucho mejor, pero sin duda es mejor que mi inicio. Saras no perdió la confianza en mí, aunque claro, sin jugar demasiado bien, no tuve los minutos necesarios.

La pasada temporada fue muy buena pero empezó muy lento en la actual. ¿Fue una falta de confianza o cansancio, quizá?

No lo sé. La verdad es que pudieron juntarse distintos factores. Tras el Eurobasket no tuve demasiado tiempo para descansar y el cuerpo y la cabeza bajaron el ritmo y eso se notó en mi juego. Estaba convencido que volvería a ser el de antes. Nada cambió, especialmente.

Su juego ha recuperado la agresividad que le caracteriza….

Todo el cuerpo técnico me pide que sea más agresivo de cara a canasta. Creo que ahora me siento cómodo, más consciente de lo que necesita el equipo y para ello he cambiado mi mentalidad, mucho más agresiva. Y creo que está funcionando.

Reacción tras el parón de Satoransky

Usted reaccionó tras el parón de Satoransky para recuperarse del tobillo….

Quizá me ayudó a dar un paso al frente. Su baja de algunas semanas me dio la oportunidad de jugar más minutos y recuperar la confianza. Sabía que tenía que dar un paso al frente, y me permitió recuperar mi estilo.

¿Se siente contento con el rol que le tiene reservado Saras ahora mismo?

Si, perfectamente. El equipo está jugando bien, y me siento importante en la rotación y como actúo en la pista, las decisiones que tomo y que aportan cosas positivas al equipo.

¿Cree que Jasikevicius ha sido justo con usted?

Cuando he merecido jugar, Saras me ha dado los minutos y la confianza, por lo que le estoy agradecido, aunque trata de ser justo con todos.

Saras dejó sin minutos a Jokubaitis, pero los ha recuperado tras ofrecer su mejor versión | VALENTI ENRICH

Ganar sin convencer

El Barça está ganando partidos pero no convenciendo los 40 minutos de juego. ¿A qué cree que se debe?

No tenemos el instinto asesino necesario para cerrar muchos partidos. Muchas veces dejamos volver a los equipos y tenemos que trabajar de nuevo para ganar. Creo que nuestra defensa es bastante buena la mayor parte del partido aunque a veces nos relajamos y los rivales lo aprovechan.

En un torneo como la Copa, esos momentos se pagan caros….

Si, será crucial jugar bien del primer al último minuto, con ese instinto de solventar los partidos si se nos abre la puerta. Todos sabemos que podemos hacerlo mejor. Ahora aún nos quedan unos días para trabajar en todos los aspectos. Tenemos que solventar algunos problemas.

¿Entiende que Saras esté molesto cuando bajan la guardia?

Si, tiene razón y somos nosotros en la pista que no podemos permitirlo. Los otros equipos también son buenos, así que cualquier resquicio se convierte en un problema para nosotros y el técnico se enfada…

Preparados para la Copa

Hablando de la Copa. ¿El equipo ya se encuentra preparado?

Es uno de los primeros objetivos de la temporada después que se escapara la Supercopa. Esta vez será un poco diferente debido al cuadro que nos ha tocado, pero Unicaja será un rival complicado, y si pasamos, quizá el Madrid. La Copa es uno de los grandes objetivos de la temporada, sin duda.

Jokubaitis ha ganado protagonismo en el Barça y el equipo ha salido beneficiado | VALENTI ENRICH

El Madrid puede ser el rival de semifinales. Les resultará un poco extraño….

Si, acostumbrados a vernos en las finales, puede ser un duelo diferente si llegamos. Al final, en la Copa hay que ganar tres partidos seguidos y ese es el reto que tenemos por delante.

¿Ganar la Copa, le permite mirar a lo que viene con más confianza?

Desde luego. Si la ganamos, será un punto importante para la confianza del grupo, aunque se traten de dos competiciones totalmente diferentes las que faltan. Con ese título en el bolsillo, el resto se ve sin tanta presión pero con el reto de ganar también.

La NBA, sin prisa

Se siente preparado para dar el salto a la NBA?

Todavía no tengo nada decidido. Estoy totalmente centrado en el Barça

¿De qué factores puede depender su salida a la NBA?

Ahora mismo, mi agente no me comenta nada sobre el tema, así que no tengo que preocuparme de nada, solo el Barça y ayudarlo a ganar títulos esta temporada.

¿Le gustaría ir?

Claro, pero siempre en el momento oportuno.

Pues mucha suerte para lo que resta de temporada…

Gracias, vamos a ir a por todo, os lo aseguro.