Jasikevicius carga con saña contra el Barça

Sarunas Jasikevicius, entrenador del Fenerbahce, se refirió este jueves, tras ganar el Real Madrid en la Euroliga, a su salida del Barcelona el pasado verano y afirmó que "la decepción es enorme" al tiempo que afirmó que algún día hablará "bastante más" de lo que ha hablado hasta estos momentos.

"No es la primera vez en la que salgo así del Barcelona, ganando. La decepción es enorme, sin ninguna duda. El trato malo sigue ahora mismo, estos días ha seguido, sobre mi familia y eso. Un día hablaré claro, no quiero hacer más daño. Un día hablaré bastante más de lo que he hablado hasta estos momentos", dijo.

"Todo el mundo me pregunta por el Barcelona y hay que dejar eso atrás. Además, lo hemos dejado de una manera bastante mala. Hoy he hecho una entrevista en la que he dicho que al final en la Euroliga esto es una victoria y dos días de buena prensa, y si pierdes te vas sin la victoria y tienes dos días de mala prensa. El maratón sigue", añadió tras el triunfo a domicilio de su actual club contra el Real Madrid en la Euroliga.

Un gran paso en la buena dirección

Sobre ese choque, apuntó: "Muy importante para nosotros ganar estos partidos fuera. Es un gran paso en la buena dirección. El Real Madrid solo tiró 14 triples, lo que está bien. Hicimos muchas cosas para ganar aquí, los números en el rebote son increíbles para nosotros y lograr trece recuperaciones es algo también muy bueno contra el Real Madrid. Creo que merecimos ganar".

"Estoy seguro de que después de perder en casa el Real Madrid no quería perder. Hemos venido aquí, hemos hecho el trabajo muy bien y hemos sacado el partido adelante, incluso lanzando bastante mal desde fuera. Tenemos que estar muy contentos con el partido", dijo.