Los graves insultos de Rudy Fernández a los árbitros tras perder contra el Barça

Tras acabar el partido, el alero del Real Madrid no se cortó con el trio arbitral: "Sois unos hijos de puta" Guerschon Yabusele la 'volvió a liar' golpeando toda clase de objetos antes de entrar al vestuario

El FC Barcelona ha dado un paso de gigante en su lucha por reconquistar la ACB, y cuenta con un triple 'match ball' después de volver a derrotar al Real Madrid en el segundo partido de la final por 86-85 y colocar el 2-0 en el marcador global.

La victoria, sufrida hasta el final y decantada por dos tiros libres convertidos por Nico Laprovittola a seis segundos del final del encuentro, desató la locura en un Palau Blaugrana que presentó una de las mejores entradas de la temporada, y que volvió a ser decisivo para certificar un nuevo triunfo de un Barça que tan solo ha perdido un partido como local toda la temporada en el campeonato doméstico.

El Madrid, desquiciado con el arbitraje

Con el triunfo, se desató la locura y el éxtasis entre los jugadores y la afición azulgrana, algo muy distinto a lo que ocurrió con los jugadores del Real Madrid, que acabaron desquiciados con el arbitraje llevado a cabo anoche por Antonio Conde, Emilio Pérez Pizarro y Fernando Calatrava. El equipo blanco vio en el primer cuarto como dos de sus jugadores referencia, Edy Tavares y Guerschon Yabusele, se cargaron con dos personales que les mandaron al banquillo hasta la segunda parte.

Mateo y el banquillo acabaron con técnicas

El nivel de frustración del Real Madrid con el arbitraje quedó palpado con la técnica que le señalaron a Chus Mateo a falta de dos minutos para llegar al descanso, y con otra señalada al banquillo cuando quedaban algo más de seis minutos para finalizar el encuentro, ambas por protestar. Uno de los jugadores del conjunto blanco que más protestó fue Rudy Fernández, que fue incapaz de anotar un solo punto en el segundo partido de la final.

Rudy, a los árbitros: "Sois unos hijos de puta"

El alero balear acabó el encuentro con tres personales, y durante todos los minutos que estuvo en el banquillo en la segunda mitad no dejó de protestar decisiones arbitrales, aunque la cosa no quedó ahí. Y es que, según ha podido saber SPORT, al acabar el partido, Rudy Fernández esperó a los árbitros en el túnel de vestuarios, y allí les dijo: "Sois unos hijos de puta", en una escena lamentable llevada a cabo delante de varias personas de ambos equipos, y que sorprendentemente los árbitros no reflejaron en el acta.

Yabusele, de nuevo en medio de la polémica

Da la casualidad que el de anoche, era el segundo partido de la final entre el FC Barcelona y el Real Madrid, y en el recuerdo todavía queda lo ocurrido también en el segundo encuentro de la final de la temporada pasada entre ambos equipos. Tras sonar la bocina final, Yabusele se fue a encarar con Pérez Pizarro, árbitro que también estuvo presente en el segundo encuentro ante los blancos.

Infarto el que se ha llevado el árbitro tras la acción impune de Yabusele... https://t.co/TLswl8eIeM pic.twitter.com/HTnJb4H62N — Roger Montoliu i Sánchez (@makkins) June 15, 2022

En aquella ocasión, el francés contactó de manera directa con el árbitro, algo que quedó impune a diferencia de la llave de judo que le hizo esta misma temporada a Dante Exum en el Playoff de Euroliga ante Partizán. Anoche, Yabusele también se quedó con ganas de más, y tal y como ha podido confirmar SPORT, en el vestíbulo que hay junto a los vestuarios, el jugador del Real Madrid se dedicó a aporrear los objetos que se iba encontrando a su paso, en otra acción vergonzosa que se le suma a un historial más que bochornoso.

El discurso 'pacifista' de Mateo no cala

“Hay que tratar de rebajar la tensión entre todos, queremos disfrutar de nuestro deporte y ser ejemplo para otros”. Estas palabras fueron pronunciadas por Chus Mateo en la previa de la final de la Liga Endesa. El mensaje, por el motivo que sea, sigue sin calar entre sus jugadores.