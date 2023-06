Mirotic: "Quiero despedirme con el título"

El hispano-montenegrino se mostró muy agradecido con la afición y el club tras poner el 2-0 en la eliminatoria ante el Madrid "El Palau es único. No he vivido algo así en toda mi carrera", aseguró Mirotic tras el duelo

Un partido ante el Real Madrid que no olvidará jamás el bueno de Mirotic. Porque pudo haber jugado su último partido en el Palau Blaugrana con la camiseta del Barça. Porque gracias a él, en parte, el Barça puso el 2-0 en la gran final de la Liga Endesa. Y porque el conjunto azulgrana está muy cerca de levantar un nuevo título.

Por ello, tras el duelo, Nikola no pudo evitar mostrarse más que agradecido a lo vivido como azulgrana. Incluso algo emocionado. La afición le ha arropado en sus dos últimos encuentros en el Palau y el hispano-montenegrino ha querido despedirse de los suyos por la puerta grande. Veremos si regresa para el quinto y definitivo, aunque el Barça espera confirmar ya el título con una victoria en Madrid.

- "¿Podría ser tu último partido en el Palau?



- Probablemente sí... Cuando lo pienso me pongo triste".



Nikola Mirotic se sincera sobre si podría ser su último partido ante la afición blaugrana. #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/6zfUAmlzdo — Liga Endesa (@ACBCOM) 18 de junio de 2023

"¿Podría ser mi último partido en el Palau? Probablemente sí... Cuando lo pienso me pongo triste. Quiero despedirme con el título. El Palau Blaugrana es único. No he vivido algo así en toda mi carrera. Estoy muy agradecido a este club que tanto me ha dado. Quiero ganar el título por ellos. El trabajo no está acabado. Iremos a Madrid a ganarlo", indicó Mirotic en 'Movistar'.

Sobre estos últimos partidos con la camiseta del Barça, el ala-pívot indicó que "Dios me está dando paciencia, tranquilidad y fe. El público me acompaña. Con este apoyo y amor no les puedo fallar. El equipo me ayuda. Los compañeros han estado conmigo. Es el trabajo colectivo".