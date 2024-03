El gran día de Ricky

Barça y Mónaco protagonizarán este viernes a las 20:30 horas el duelo más esperado de la jornada en la Euroliga, competición que vuelve a su actividad tras dos semanas de parón y que tendrá en la ‘vuelta a casa’ de Ricky Rubio el gran atractivo de la noche.

Inscrito en la plantilla azulgrana a principios de febrero y habiendo debutado con la selección española en las ventanas FIBA, Ricky ya está preparado para vestirse de corto y ponerse a las órdenes de Grimau en el Palau Blaugrana, pero el entrenador no quiso confirmar al cien por cien su presencia: “Todavía no he decidido si jugará”.

La parroquia culé espera con ansias ver al del Masnou defendiendo la elástica azulgrana tras casi 13 años, un Barça que vuelve a disputar un partido casi dos semanas después de su última derrota ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey de Málaga. Los azulgranas quieren volver a la senda de la victoria que ha marcado el equipo en este inicio de 2024.

Un Mónaco en éxtasis

El Mónaco llega a tierras catalanas como el equipo en mejor estado de forma de toda la Euroliga. Cuentan por victoria sus últimos cinco encuentros disputados, el último asaltando el feudo de la Virtus de Bolonia con un Mike James estelar, la gran amenaza del cuadro monegasco.

Mike James lanza a canasta ante la defensa de Poirier / AS MONACO

El estadounidense lidera la competición en puntos por partido (19.4) y ostenta excelentes porcentajes desde la larga distancia (42.3%), unos números que hacen de él un jugador casi imparable cuando está en racha. “Es una leyenda viva del baloncesto europeo y deberemos tener paciencia y constancia. Hay que ser consciente de que meterá puntos porque es su vida” aseguró Grimau sobre James, que está a tan solo 29 puntos de convertirse en el máximo anotador histórico de la competición. Jordan Lloyd o Eli Okobo, otros nombres a tener en cuenta para el entramado defensivo culé.

El Mónaco ha salido victorioso en los dos últimos enfrentamientos directos con el Barça, con paliza incluida en el pasado mes de diciembre que sacudió los despachos, pero ahora el Palau se viste de gala para volver a ser el fortín que guíe hacia la victoria a los suyos.

Grimau, precavido

Pese al éxtasis que ha desatado la vuelta de Ricky, Grimau dejó en el aire su presencia ante Mónaco en rueda de prensa: “Lo tenemos que hablar, nos toca hacer los descartes, y espero tenerlo claro hoy para dormir un poco más tranquilo, pero todavía no está decidido” explicó.

El técnico azulgrana ha dejado claro que será una decisión técnica, ya que a nivel físico, Rubio está a un nivel óptimo: "La decisión tiene que ver con el staff y conmigo mismo, que le doy mil vueltas a todo, encontrándole cosas muy buenas y menos buenas. Pero físicamente está todo bien", añadió Grimau.