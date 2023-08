¿Por qué ha fichado Nikola Mirotic por Olimpia Milano?

Tras consumarse la rescisión de contrato con el Barça, el ala-pívot seguirá su carrera en Italia A sus 33 años, Mirotic ha firmado con Olimpia Milano hasta 2026

El ‘culebrón Mirotic’ ha llegado a su fin. En las pasadas horas se ha acabado confirmando lo que era un secreto a voces, y tras ser despedido del FC Barcelona a través de una rescisión unilateral ejecutada por parte del club, el ala-pívot seguirá su carrera en el Olimpia Milano, conjunto que le ha incorporado para las próximas tres temporadas.

Mirotic seguirá su carrera en el campeón italiano, algo que era impensable al inicio del mercado en palabras de su entrenador, un Ettore Messina que descartaba la incorporación del hispano-montenegrino dado su alto caché: “No podemos competir los clubes que se han puesto a la cola por él”. Al final, no tan solo han podido competir con el resto de organizaciones, sino que se han acabado llevando el gato al agua.

Para entender la llegada de Mirotic a Italia, hay que recapitular muchos episodios vividos en este mercado de fichajes. No es exagerado decir que el interior de 33 años ha sido ‘movido’ por media Europa. Serbia, Grecia y Mónaco para finalmente acabar jugando en el país transalpino, la última opción que le quedaba.

Mirotic ‘decepcionó’ a Partizán

Mirotic llega a Italia tras haber ‘enfadado’ tanto a Estrella Roja como Partizán. Su llegada al conjunto de Zeljko Obradovic se daba por hecha, pero el jugador se echó atrás a última hora en una maniobra cuanto menos sospechosa, fruto de unas amenazas recibidas por parte de algunos aficionados y que se encargó de explicar el propio club a través de un comunicado: “Las razones para no firmar el contrato de Nikola Mirotic no tienen nada que ver con amenazas, sino con algunas otras cosas que el público podrá ver por sí mismo en los próximos días".

La ‘surrealista’ negociación con Panathinaikos

Olympiacos también sondeó a Mirotic para tratar de sustituir a Sasha Vezenkov, que marcha a la NBA con el ‘MVP’ de la temporada bajo el brazo. Surrealista también fue la negociación con Panathinaikos, anterior a la disputa de la Final Four según palabras de Dimitris Giannakopoulos, presidente del conjunto ateniense. “No lo negaré, cuando colgué, no podía imaginar que Mirotic no firmase con Panathinaikos. Luego me di cuenta de que le había dicho exactamente lo mismo a otros equipos", explicó en una entrevista con el medio ‘SDNA’.

Mirotic seguirá como uno de los mejores pagados en Europa

Todavía no han trascendido las cifras económicas del nuevo contrato de Nikola Mirotic con Olimpia Milano, pero está claro que el conjunto italiano mantendrá al ala-pívot como uno de los jugadores mejor pagados del continente. A ese salario habrá que sumarle la alta indemnización que percibirá también por parte del Barça tras la liquidación de su contrato.

Obligado a ‘resucitar’ al equipo en Europa

A nivel deportivo, y a sus 33 años, Mirotic ha firmado el que será su último gran contrato y que le ligará a la entidad italiana hasta los 36 años. Si bien es cierto que el hispano-montenegrino aterriza en el vigente campeón de Italia, a nivel europeo, Mirotic debe ser uno de los encargados de liderar el resurgimiento de un Olimpia Milano que la pasada temporada fue una de las grandes decepciones de la competición, quedando fuera del playoff que da acceso a la Final Four.

El jego interior, la gran referencia

A la espera de lo que sucede en las posiciones exteriores, con la hipotética salida de Kevin Pangos, el juego interior de Olimpia Milano es sin lugar a dudas la gran referencia de la próxima temporada. Junto a Mirotic, el juego interior de los de Messina está integrado por Nicolo Melli, Johannes Voigtmann, Kyle Hines, y los también recién incorporados Alex Poythress e Ismael Kamagate.

El objetivo vuelve a ser el mismo: ganar la Euroliga

Así pues, Mirotic empieza una nueva vida en Milán. En el calendario ya se encuentra marcado el próximo 15 de diciembre, fecha en la que regresará al Palau. En Italia, la exigencia será máxima, y tal y como ha ocurrido en las últimas temporadas, el objetivo no es otro que lograr ganar la Euroliga. En los últimos cuatro años, no fue posible conseguirlo.