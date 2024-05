Esta soltera deja bien claro lo que no quiere a su cita en 'First Dates': “Me parece una especie en subdesarrollo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Andrea y Gómez. Andrea se definece como "un pedazo de circazo”, pero eso sí, no bebe nada que no sea rosa. Es una apasionada de la cultura pop y “La Paris, la Britney y la Lindsay, a full, la trinidad for ever”.

En cuanto al amor estuvo conociendo a un chico pero no terminó de cuajar. A cenar con ella ha llegado Gómez, siente que no sabe ligar, pero le gusta salir de fiesta y pasarlo bien. Como primera impresión a Andrea le ha gustado y además es de Valencia.

Tambien le ha dejado claro lo que no busca en un hombre, no quiere a un chico heterobásico “me parece una especie en subdesarrollo, no deja avanzar al país porque no les gustan los maricas pintaos y los que no encajan son ellos”, ha dicho.

Mientras cenaban, Gómez le ha contado a su cita que lleva 4 años en Valencia y que trabaja como entrenador personal y modelo. A ella le encanta la fotografía y se considera un poco mocatriz porque le encanta hacer un circo.

El problema es que la soltera ha monopolizado la conversación y él se ha limitado a escucharla “no me ha dejado hablar”.

Gómez le ha contado que no domina el valenciano, pero que habla francés y se han entendido muy bien “todas sabemos lenguas románicas, chicas cultas”. En el reservado, los solteros se han mostrado muy prudentes y él ha querido mostrarle sus trabajos de modelo en su cuenta de Instagram.

En el momento de la decisión final Gómez no tenía muy claro si tener una segunda cita porque Andrea había monopolizado toda la conversación y por eso él no tenía muy claro si darle una segunda cita. Finalmente se ha decidido por darle una oportunidad y los solteros se han ido juntos para Valencia.