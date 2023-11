El exbaloncestista José 'Piculín' Ortiz anuncia que tiene cáncer

El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz anunció este miércoles que padece de cáncer colorrectal, cuya enfermedad aseguró que la enfrentará al "máximo posible", tal y como hizo en la cancha por 25 años.

"Tengo de alguna manera de comunicarle, como siempre he sido, de darle frente a mis situaciones que y me he caracterizado por ello", arranca Ortiz en un video que colgó hoy en sus redes sociales junto a su esposa, Sylvia Ríos.

Ortiz, de 60 años, no reveló en qué etapa está en su cáncer, el cual fue descubierto luego de hacerse una colonoscopia. "No es fácil, pero dentro de la familia estamos todos bien positivos, y de alguna manera, obviamente ante la expectativa de qué podemos hacer en el camino", agregó el cuatro veces olímpico.

El exdeportista aseguró que junto a un grupo de médicos "que están con nosotros dando la batalla y aportando su granito de arena y conocimiento", le hará frente al cáncer colorrectal, una de las primeras tres de mayor mortalidad en Puerto Rico. Sin embargo, Ortiz aseguró: "Voy a dar el máximo posible como lo hice en la cancha y en otros momentos difíciles, y les pedimos que oren por nosotros, por este servidor".

Ante todo ello, el exjugador del CAI Zaragoza, Real Madrid, Barcelona y Unicaja, entre otros, y quien fue seleccionado en 1987 en el sorteo de novatos de la NBA por los Utah Jazz, recomendó a todas las personas de entre 45 y 50 hacerse a hacerse la colonoscopia ante cualquier sospecha de cáncer. "El cáncer no tiene cura, pero la cura es la misma prevención. Yo pensaba que era otra cosa, pero cuando me hago la colonoscopia surge que tengo ese cáncer", admitió.

"Voy a dar la batalla y de nuestra parte, agradecer sus oraciones, sus buenas vibras y que sepan de parte nuestra que estamos muy agradecidos. Por Dios por delante, vamos a salir bien y con la actitud que pueda tener, sea igual o idéntica de cuando estaba en la cancha", apuntó.