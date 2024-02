Diáspora y descanso blaugrana tras el adiós a la Copa

Tras la batalla en la Copa, llega el momento de reponer fuerzas con un merecido descanso. Así lo entiende el Barça, que después de luchar hasta el final por el título de Copa ante el Madrid, vivió la decepción de la derrota.

Aunque de vuelta a casa, tratan de pasar página lo antes posible y es momento de reponer fuerzas y Roger Grimau ha concedido fiesta a la plantilla toda esta semana. No volverán a los entrenamientos hasta el próximo sábado.

Una gran noticia para los jugadores que arrastraban molestias en las últimas semanas y de las que se podrán reponer para entrar en el segundo tramo y más duro de la temporada donde se deciden los dos títulos más importantes, Euroliga y Liga Endesa.

Cinco en la ventana FIBA

Aunque no todos los blaugrana podrán disfrutar de este descanso que ha concedido el técnico. Hasta cinco jugadores de la plantilla del Barça están trabajando estos días con las respectivas selecciones para afrontar la ventana FIBA, acordada con la Euroliga y que se alargará hasta el domingo.

Con España están trabajando Darío Brizuela, Joel Parra y el recién llegado, Ricky Rubio y harán su debut con ‘La Roja’ este jueves ante Letonia, en Zaragoza (20.00). Por su parte, Oscar Da Silva se encuentra con la selección alemana, mientras que Tomas Satoransky está con la República Checa.

La mejor noticia para los intereses del Barça es que finalmente, Jan Vesely no se ha desplazado con su compatriota Satoransky y, por tanto, tendrá un buenísimo descanso después de su derroche físico en las últimas semanas que le permitirá volver con las pilas cargadas.

También arrastraba algunas molestias Willy Hernangómez, y que este parón, el primero que se produce de tan larga duración en los últimos años, permite recuperarse en condiciones de cara a lo que viene por delante.

Con este largo parón, no habrá jornada de Liga Endesa este fin de semana y la actividad competitiva no regresará hasta el próximo 1 de marzo, con la disputa de la jornada 27 de la temporada regular, en el Palau, ante el AS Mónaco de Mike James y el más que probable debut de Ricky Rubio con la camiseta del Barça.