Barça - Real Madrid, de Liga Endesa: horario y dónde seguir el Clásico en TV y online

Barça y Real Madrid vuelven a verse las caras esta temporada en el que será el quinto enfrentamiento de la temporada, en un Palau Blaugrana que registrará un lleno absoluto para volver a disfrutar de un Clásico.

El conjunto de Chus Mateo llega al Clásico sin demasiada necesidad después de liderar con holgura la Liga Endesa (23-4) ante un Barça que llega con mucha más necesidad en la Liga doméstica donde algunas derrotas inesperadas le han llevado a la tercera plaza, con 18 triunfos y nueve derrotas, que le obliga a ganar para no perder posiciones en la tabla.

El técnico azulgrana, Roger Grimau, confía en que la incorporación de Ricky Rubio de otro aire al conjunto azulgrana en su debut en un Clásico tras su regreso a las pista de juego con el Barça hace unas semanas.

El encuentro, correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, arrancará en el Palau, a partir de las 18.30 horas y se podrá ver por Movistar Deportes (63) y Movistar Plus+ (7), canales todos ellos de la plataforma Movistar Plus. Puedes seguir toda la información sobre el partido 'on line' en la web de SPORT.