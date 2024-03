Abrines: “Ricky no es una distracción, nos va a dar mucho”

Álex Abrines está convencido que la temporada puede acabar con algún título importante y más con la llegada de Ricky Rubio. El capitán atendió a SPORT después del encuentro con los capitanes de los equipos de la base blaugrana.

¿Ser capitán del Barça no es cualquier cosa, no?

Desde luego que no, y todavía las cosas que tengo por aprender. Al final es como un trabajo extra, pero lo cojo con mucho honor y ganas

Como dijiste en la charla con los niños, tu sueño como capitán todavía debe llegar…

Sí, obviamente como capitán, lo bonito es la foto con el título y en este caso la Euroliga que es el título más deseado

Y como ves el camino del Barça en esta Euroliga?

Estamos en el buen camino y tenemos posibilidades. Hemos hecho una muy buena primera parte de la temporada y queda ahora cerrar la primera fase de la temporada regular y luego los play-offs donde seguro serán supercompetitivos.

¿Habéis hecho cálculos de lo que necesitáis para cerrar esta primera fase?

Bueno, sabemos que después de la Copa llega el momento definitivo en la Euroliga,. Ahora llega lo bonito que es luchar por todos los títulos y sabemos que en menos de dos meses estamos pensando en meternos en la Final Four.

Muchos alicientes tras el parón

¿La derrota ante el AS Mónaco hizo un poco de daño después del parón y con la vuelta de Ricky?

Evidentemente había muchos alicientes tras el parón, con ambos equipos que no pudimos trabajar con todos los jugadores, además estuvimos fatal en los porcentajes de tiro. Afortunadamente, a los dos días volvimos a coger el camino de la victoria con los mismos de siempre.

Bueno, sois los de siempre pero con un nuevo efectivo que se añade al equipo….

Ricky ya lleva unas semanas con nosotros, y no pudo brillar en su primer encuentro, pero es que nadie jugó bien esa noche.

¿Será un jugador importante, se supone en este tramo final de temporada?

Eso está claro. Ricky es un jugadorazo y no tiene nada que demostrar ya que lo ha hecho muchísimos años y puede aportar esa experiencia y ese liderazgo que tiene que muchas veces no es dentro de la pista. Por muy amigo que sea, es un gran añadido al equipo.

¿Crees que Ricky aún necesita un poco más de tiempo para dar por enterrada esa crisis de salud mental que ha vivido?

En mi caso, sería un error olvidar lo que viví. Ricky se encuentra en ese proceso de acabar por cerrar esa fase que en cada persona es diferente. Seguro que pasará malos momentos y entonces aflorará lo que ha aprendido de esta etapa

El valor de Ricky para afrontarlo

Entonces, Ricky no puede considerarse una distracción al equipo, sino todo lo contrario...

Lo importante es que tiene muchas ganas de jugar y he de reconocer que hay que tener mucho valor primero para contarlo y dejar de hacer lo que te ha gustado hacer toda tu vida y después dar el paso de volver, que no es fácil. Quiere demostrarse que es más fuerte que la enfermedad y volver a jugar con el Barça.

¿El orden de prioridades es ganar la Euroliga, la Liga Endesa y luego, billete para los Juegos olímpicos?

La ruta perfecta sería esa! (ríe). Vamos paso a paso, clasificarnos para el play-off donde tenemos un pequeño colchón.

¿El objetivo debe ser del uno al cuatro?

Sí, Acabar entre los cuatro primeros es el reto porque diferencia no hay. Vamos a acabar la fase regular en la mejor posición posible entre los cuatro primeros y luego, ver el rival que nos toca.

Supongo que está prohibido volver a pasar algo como lo sucedido en diciembre…

Sufrimos derrotas abultadas en ese mes y todo el mundo decía que no estábamos funcionando como equipo, pero nosotros, desde dentro, aceptamos que los resultados eran horribles, pero mirando la clasificación no estábamos tan mal. Ahora, del segundo al 12, no hay tanta diferencia. Todo lo que se pintaba como una catástrofe, en el vestuario lo relativizamos un poco. Al final, nosotros somos los primeros que queremos ganar por mucho que nos critiquen. Nosotros somos los que lo sufrimos en primera persona mientras los que critican lo siguen desde casa.