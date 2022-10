Estas son todas las ganadoras del Balón de Oro femenino

Alexia Putellas es la última ganadora del Balón de Oro Este año se entrega por cuarta vez el Balón de Oro femenino

El Balón de Oro femenino no tiene tantos años de antigüedad como el masculino. De hecho, solo se ha entregado en tres ocasiones previas a la gala de 2022. Tras un año 2020 en que el galardón quedó huérfano por la pandemia, esta será la cuarta entrega, otra vez con Alexia, actual ganadora, como favorita.

Desde 2001, la FIFA y la revista francesa France Football colaboran año tras año para premiar a la mejor jugadora del mundo, pero tras una breve fusión de los galardones (de 2010 a 2015), ambas organizaciones rompieron el acuerdo para designar a su propia estrella de la temporada. Así, la publicación francesa restableció el Balón de Oro, mientras que la federación internacional inauguró el The Best FIFA, sucesor del histórico FIFA World Player.

Entre todas las premiadas, la brasileña Marta Vieira es la máxima galardonada de esta fusión de trofeos, pues ha ganado seis veces el FIFA World Player (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018) y el premio The Best FIFA (2018). Le sigue, con tres, la ex delantera alemana Birgit Prinz, que también ganó de forma consecutiva en 2003, 2004 y 2005.

Palmarés del Balón de Oro femenino:

Balón de Oro

2018 Ada Hegerberg (Olympique Lyon)

2019 Megan Rapinoe (OL Reign)

2020: -

2021: Alexia Putellas (FC Barcelona)

2022:

Jugadora Mundial de la FIFA

2001 Mia Hamm (Washington Freedom)

2002 Mia Hamm (Washington Freedom)

2003 Birgit Prinz (FFC Frankfurt)

2004 Birgit Prinz (FFC Frankfurt)

2005 Birgit Prinz (FFC Frankfurt)

2006 Marta Vieira (Umeå IK)

2007 Marta Vieira (Umeå IK)

2008 Marta Vieira Umeå IK)

2009 Marta Vieira (Los Angeles Sol )

Balón de Oro + Jugadora Mundial de la FIFA

2010 Marta Vieira (Selección de Brasil)

2011 Homare Sawa (Selección de Japón)

2012 Abby Wambach (Selección de Estados Unidos)

2013 Nadine Angerer (Brisbane Roar)

2014 Nadine Kesler (Wolfsburgo F. G.)