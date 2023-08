Sofía Santacreu reina en Jerusalén

Se proclamó campeona de Europa sub-20 de 10 km. marcha con 17 años La atleta barcelonesa se impuso en la carrera con un tiempo de 45:59.76

La joven promesa española de la marcha nacional Sofía Santacreu, de 17 años, ganó este miércoles la primera medalla para España en los Europeos sub-20, que se disputan en Jerusalén, al ganar la carrera de 10 kilómetros, en la que además batió el récord nacional sub-18. Su registro sirvió, asimismo, para ser la segunda marca mundial sub-20 del año, la quinta mejor marca sub-20 de la historia y la novena marca sub-23, todo un hito considerando que llegaba a la cita con un cronómetro de 47:30.8.

La atleta barcelonesa se impuso en la carrera con un tiempo de 45:59.76 y por delante de la italiana Giulia Gabriele (46:56.73) y la francesa Ana Delahaie (47:11.09). Un año después de coronarse campeona de Europa sub-18 de 5.000 marcha, exactamente en la misma pista, Santacreu logró este miércoles un nuevo título continental.

La medallista declaró que encontró su ritmo en los últimos 5 kilómetros, y se mostró sorprendida por el impacto de su hazaña. "La verdad es que no me esperaba que hubiese tanto apoyo por el horario, pero la verdad que me he sentido superarropada", comentó tras la victoria.

Santacreu expresó que se siente satisfecha por los frutos de su trabajo durante esta temporada, y que a va seguir "entrenando, disfrutando y ver a donde llega". En la misma prueba Griselda Seret acabó séptima con 48:13.88.

Lluvia de récords para España

No fue la única marca para la historia del atletismo español. En el foso de longitud Laura Martínez saltó 6.46, logró la clasificación directa a la final y firmó el récord de España sub18. Lo hizo con el quinto mejor registro total y disputará mañana a partir de las 8:15h la final.

Además de Laura, España sumó seis nuevas clasificaciones para finales. Daniela Fernández en lanzamiento de disco. Después de dos nulos en sus dos primeros lanzamientos, en el tercero hizo volar el disco hasta los 50.02m, logrando el pase a la final con el sexto mejor lanzamiento de las 12 que se clasificaron

También los equipos masculino de 4x400 formado por Sergio Plata, Eduardo Ramírez, Alejandro Per y Asabu Pines o el equipo femenino de 4x400, formado por Lara Tomé, Mireia Domenech, Andrea de la Rosa y Alba Serrano lucharán por las medallas. Las españolas terminaron quintas en la serie dos (3:40.10), pero la posterior descalificación de Gran Bretaña les dio acceso a la final de este jueves a las 20:07.

En 200m, Juan Carlos Castillo logró parar el crono en 20.93, marca personal y tercera mejor marca española sub20 de la historia y en el triple salto masculino Juan Francisco Lozano (15.09-14.93-14.90) y Raúl Martín (15.06-13.73-15.13) lograron pasar a la final con las dos últimas marcas de la clasificación, mientras que Sergio Rodríguez (14.76-X-X) quedó eliminado.

En cuanto a los 400 metros vallas, los tres españoles finalizaron su participación en Jerusalén en semifinales. Miquel Ángel Esteller fue séptimo en su semifinal (57.25), Imanol Egidazu terminó sexto en la suya (52.38), mientras que Víctor Blanco se quedó a un suspiro de lograr el acceso a la final, pero pagó el esfuerzo realizado y cuando rozaba la segunda plaza de Q se quedó sin fuerzas y terminó tercero (51.63), sin opciones de acceder a la lucha por las medallas.