Biles: "Ahora creo un poco más en mí"

La gimnasta más ganadora de la historia de Estados Unidos ahora cree "un poco más" en sí misma tras su regreso Dos años de ausencia, en los que se centró en su bienestar mental con la ayuda de terapia psicológica

Simone Biles, la gimnasta más ganadora de la historia de Estados Unidos, aseguró este sábado que ahora cree "un poco más" en sí misma tras su regreso con victoria en el US Classic de Chicago tras dos años de ausencia, en los que se centró en su bienestar mental con la ayuda de terapia psicológica.

Biles, ganadora de siete medallas olímpicas, triunfó con 59.100 puntos y 5.000 de ventaja sobre la segunda clasificada en la NOW Arena de Hoffman Estates y recibió el cariño de miles de aficionados que llenaron las gradas.

"Se sintió muy bien, sobre todo tras lo que pasó en los últimos años. Todos apoyándome, con pancartas, me derritió el corazón el hecho de que siguieran creyendo en mí. Regresé e hice lo que quería, estoy muy feliz por el resultado", afirmó Biles tras su victoria, en declaraciones a 'NBC'.

"Esta vez lo estoy haciendo por mí, he trabajado mucho en mí misma, ahora creo un poco más en mí", agregó.

Biles, de 26 años, todavía no confirmó si tiene voluntad de participar en los Juegos de París 2024, pero consideró que las cosas "van por el buen camino".

"Estamos trabajando. Mi primer objetivo era este (el US Classic), luego los Campeonatos (nacionales de San José, California a finales de agosto). Y luego veremos. Hasta este momento vamos por el buen camino, pero tengo que seguir centrándome en mí, yendo a terapia y tengo que ponerme a mí primero", afirmó.

La gimnasta estadounidense reapareció tras 732 días de ausencia, en los que se centró en su bienestar mental tras retirarse de la final por equipos de las últimas Olimpiadas por un episodio de 'twisties', una desconexión entre mente y cuerpo.

En los Juegos de Tokio, Biles renunció a los ejercicios de individual, suelo, salto y asimétricas tras sufrir esa desconexión en el ejercicio de salto. Regresaría en esas mismas Olimpiadas para realizar el ejercicio de barra, que le entregó la medalla de bronce.

"El apoyo del público significa todo, porque después de que saliera todo en Tokio, me ilusionó regresar y recibir esta confianza. Leer los comentarios, la gente deseándome hacerlo tan bien, creo que lo había perdido un poco, y ahora no puedo agradecerles lo suficiente", aseguró.

El US Classic reunió a la elite de la gimnasia estadounidense y entre las participantes de este sábado figuraron ganadoras de medallas de oro olímpicas como Sunisa Lee y Jade Carey, ambas campeonas en Tokio. En total, hubo once campeonas olímpicas y mundiales en la NOW Arena.

Se trata de un escenario de máximo nivel para la gimnasia estadounidense, por el que pasaron glorias como Amanda Borden, Dominique Dawes, Gabby Douglas o Laurie Hernandez, además de la propia Biles, entre otras.