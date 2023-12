Sebastian Coe: "La marcha va a estar en Los Ángeles y en los próximos Mundiales"

El británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics, declaró que la marcha estará en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y en los próximos Mundiales, reiteró su oposición a que los atletas rusos y bielorrusos compitan en los Juegos de París 2024 bajo bandera neutral y, sobre la guerra de zapatillas que se ha desatado entre varias marcas, afirmó que su "responsabilidad es que haya controles y límites, especialmente alrededor de la ventaja mecánica".

Sebastian Coe, en una charla virtual con cinco medios de comunicación internacionales, entre ellos EFE, hizo un repaso a los diferentes temas de actualidad que ocupan al atletismo. Uno de esos temas es la incógnita que se cierne sobre el futuro de la marcha, que en los Juegos Olímpicos de París cambia el formato al desaparecer la prueba de 50 kilómetros, sustituida inicialmente por una carrera de 35 km y después por un maratón por equipos mixto, algo que no ha sentado bien a los marchadores. La de 20 kilómetros se mantiene.

"La disciplina va a estar en Los Ángeles y también en París, pero con una adaptación, con relevos. Algunas personas de mi federación estuvieron hace poco con marchadores y en ese encuentro, en el que también estuvo Raúl Chapado (presidente de la Real Federación Española de Atletismo), se habló muy bien de la prueba de relevos", manifestó.

"El COI no está interesado en una guerra de carreras y ése es el problema. Creo que aquellos países que están interesados en una guerra tendrán que hablarlo con sus federaciones y posiblemente también con los miembros del COI. En lo que respecta a World Athletics, tenemos marcha en los dos próximos Juegos Olímpicos y en los Mundiales y los relevos están en demanda. Es una adaptación que se ha tenido que hacer por las circunstancias de los Juegos", apuntó.

El máximo dirigente de World Athletics volvió a reiterar su intención de que en los Juegos Olímpicos de París, en atletismo, no haya rusos ni bielorrusos bajo bandera neutral, en contra de la decisión del COI, que sí aceptará a deportistas de ambos países como neutrales.

"Respeto la decisión (de las otras federaciones) pero lo más importante es que la gente entienda la autonomía e independencia de las federaciones para hacer estos juicios. Las federaciones tiene el poder de identificar la elegibilidad de los atletas que pueden competir y nosotros tomamos la decisión en la que creemos para este deporte y es por el mejor interés en él", dijo.

"Entiendo que hay otras federaciones que, por la razón que sea, vean esto es diferente. Así que no hay cambio por nuestra perspectiva", confesó el exatleta británico, que no descarta un cambio de opinión en el futuro.

"No lo sé. No estoy sentado en ningún trono de la verdad y el mundo cambia cada cinco minutos. Podría cambiar. Tenemos un grupo de trabajo que monitoriza la situación y tendremos la información sobre qué circunstancias tienen que cambiar para que cualquier tipo de exclusión sea levantada. Aquí estamos, pero en lo que interesa a París, no hay ningún cambio", señaló.

Las expectativas de los Juegos, para Coe, pasan sobre todo por intentar "llenar los estadios pese a que los precios de las entradas son caros".

"Quiero que los Juegos sean un éxito. Como persona que ayudó al desarrollo de unos, soy consciente de que es un proceso muy demandante y que requiere del trabajo colectivo de muchos entes, incluyendo gobiernos o servicio de inteligencia", apuntó.

Los recientes récords mundiales de maratón del keniano Kelvin Kiptum y de la etíope Tigist Assefa han aumentado la 'guerra' entre Nike y Adidas por encontrar el calzado más vanguardista dentro de la homologación que permite World Athletics para acreditar marcas.

"Tenemos un equipo de evaluación para ese tema. Es la primera vez que el deporte tiene un grupo de personas evaluando zapatillas y trabajamos codo con codo con las empresas de calzado para que haya un equilibrio", confesó.

"No somos una organización que quiera estrangular la innovación. Ninguna sociedad ni civilización ha sobrevivido a esa clase de control pero también somos un organismo regulador y tenemos la responsabilidad de que haya controles y límites, especialmente alrededor de la ventaja mecánica porque ninguna empresa está investigando o desarrollando equipos que produzcan zapatillas que te hagan correr menos", manifestó.

"Queremos estar al tanto de lo que sale de estos desarrollos. Nunca va a haber un sistema perfecto, pero queremos tener al menos certidumbre, sobre la profundidad de las suelas, los compuestos, las fibras, todo eso", concluyó.