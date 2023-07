'El Pájaro' anuncia su retirada con 25 títulos de campeón de España

Ángel David Rodríguez dejará de correr profesionalmente a los 43 años tras una carrera plagada de éxitos a nivel nacional "Es ley de vida y no me quejo. La única espina que tengo y que no acaba de salir es estar en unos Juegos Olímpicos con un 4x100", admitió

Ángel David Rodríguez, 'El Pájaro', atleta español especializado en pruebas de velocidad, anunció su retirada a los 43 años tras una extensa trayectoria profesional en la que consiguió diecinueve títulos de campeón de España al aire libre entre 100, 200 y el relevo 4x100 y seis en pista cubierta en 60 metros.

El atleta madrileño, apodado 'El Pájaro' por su manera de correr desde pequeño por los que le veían en su barrio de Las Nieves, en Móstoles, pone punto y final a una trayectoria deportiva que comenzó a despegar a los dieciocho años, cuando ganó el Campeonato de España júnior de 100 metros al aire libre.

En su palmarés lucen diecinueve títulos de campeón de España al aire libre y seis en pista cubierta así como una medalla de plata en un Campeonato Iberoamericano.

"Los últimos años entrenaba lo que podía con el resto de cosas que con la edad cada uno tenemos. El año pasado aún gocé de cierta forma pero este año con peor agenda poco a poco entrenaba menos con parones largos por motivos laborales. Es ley de vida y no me quejo. La única espina que tengo y que no acaba de salir es estar en unos Juegos Olímpicos con un 4x100. Estuvimos cerca pero no lo suficiente", declaró en su comunicado de despedida 'El Pájaro', internacional en 55 ocasiones con España.

El atleta madrileño se marcha "agradecido a organizadores, sponsors, federación española y madrileña y resto de autonómicas o instituciones", concluyó.

Sus mejores marcas como atleta fueron 10.14 en 100 metros (Salamanca, 2008), 20.61 en 200 (Barcelona, 2008) y 38.46 en el relevo 4x100 (Moscú, 2013) al aire libre y 6.55 en 60 metros (Düsseldorf, Alemania; 2013) y 21.47 en 200 (Valencia, 2006) en pista cubierta.