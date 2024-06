Marianne Vos engrandece con su triunfo el estreno de la Volta

Los dos tienen el cabello rubio. A él siempre le sobresale un mechón por la rejilla del casco. Ella cuida la trenza, que no le quite aerodinámica cuando sube por un puerto como La Molina o prepara un esprint como en Barcelona. Y ambos han tenido este año un punto en común: han sido los dominadores de la Volta. Tadej Pogacar se llevó en marzo el triunfo, sin oposición, y lo mismo ha hecho este domingo Marianne Vos; sin que nadie, hombre o mujer, se atreviera a cuestionarlos.

Vos era la gran atracción de una Volta femenina que nacía para quedarse, para ir creciendo y para convertirse en uno de los grandes reclamos de las mujeres deportistas en Catalunya. Sólo ha habido tres etapas que, la verdad, han sabido a poco. Ha sido un largo y atractivo fin de semana que se ha citado en Manresa, La Seu d’Urgell, La Molina, Molins de Rei y Barcelona. Tres etapas donde ha habido un complemento que no se ha podido ver en la retransmisión televisiva, sólo si se seguía la carrera por delante para descubrir la fiebre femenina por el ciclismo, con decenas de cicloturistas mujeres que no querían perderse el devenir de las participantes en la Volta.

Y ese, tal vez, incluso por encima de la incuestionable victoria de Vos, ha sido uno de los grandes éxitos de esta Volta; cautivar a las mujeres, que se suban a una bici, recorran carreteras o caminos, sea en bicicleta de carretera, de gravel o de montaña, porque el crecimiento de la práctica femenina es abismal como sucede en otras especialidades en equipo o individuales.

Transcurrió la Volta dominada por el conjunto Visma; a Vos, su estrella, se le escapó por muy poco la victoria en la primera etapa y última etapa. En eso, también, se pareció a Pogacar que quiso en Sant Feliu de Guíxols, como luego repitió en Turín, en el estreno del Giro, ganar el primer día para vestir de líder de principio a fin de la carrera. A Pogacar lo derrotó por muy poco Nick Schultz y a Vos, con algo de polémica, Ally Wollaston, vencedora también este domingo en Barcelona. Por esta razón, ambos, no pudieron cumplir un objetivo que, sin duda, era secundario.

La última etapa, que partió de Molins, una ciudad siempre volcada con el ciclismo, no fue otra cosa que una nueva plataforma para que Vos pudiera pasear el jersey de líder y otra muestra de que el Visma, si no le sacuden las caídas como ocurre este temporada, es uno de los mejores equipos del mundo (Riejanne Markus ha sido segunda de la general), al margen del sexo; en la Volta con Vos y en el Tour, en apenas tres semanas, Jonas Vingegaard buscará un tercer triunfo consecutivo, una victoria tal vez más incierta y difícil que en las dos ocasiones precedentes.

Vos se erigió como la abanderada de la Volta donde el ciclismo español -y qué no decir del catalán- busca asentarse, crecer a la altura de las rivales extranjeras, con un Movistar que no acaba de atreverse por la apuesta local y que por lo menos, con corredoras como Mireia Benito, en las filas del AG Insurance, quiere abrirse un hueco, aunque, en general, falta inversión. Y mucha. Patrocinadores para que estas cicloturistas que no han querido perderse la Volta puedan colocarse un día no muy lejano un dorsal para competir en igualdad de condiciones frente a las grandes estrellas europeas y americanas.