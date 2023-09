Simeone: "¿Las lesiones? Habrá que pensar..."

El Atlético viajará a El Sadar con siete u ocho bajas, dependiendo de la sobrecarga muscular de Stefan Savic "Memphis claro que nos ocupa. Es muy importante para nosotros en la plantilla y ojalá se recupere lo más rápido posible", expuso el míster

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, viajará a El Sadar con siete u ocho bajas, dependiendo de la sobrecarga muscular de Stefan Savic, tras perder ahora a Memphis Depay, en una secuencia de lesiones en todos los equipos, de las que el técnico argentino aboga por "pensar", porque "opinando y criticando" no se va a "generar que esto cambie".

Desde el inicio de LaLiga EA Sports hasta ahora, con seis partidos disputados (ocho en el caso de los internacionales con sus respectivas selecciones), el Atlético ha sufrido las lesiones de Koke Resurrección (ya recuperado), Rodrigo de Paul, Memphis Depay (por dos veces), Pablo Barrios, Thomas Lemar, Caglar Soyuncu, Stefan Savic y Ángel Correa, aparte de José María Giménez y Nahuel Molina en la pretemporada o la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Reinildo Mandava el pasado mes de febrero, aunque el lateral mozambiqueño aún sigue en el proceso de recuperación.

En el vestuario apuntan a la cantidad de partidos que asumen los jugadores para explicar tantas lesiones. "Habrá que pensar. Está claro que solamente opinando y criticando no vamos a generar que esto cambie. Evidentemente, nosotros como cuerpo técnico, la parte médica, la de nutrición, la psicológica, fisios, recuperadores, todos tenemos que estar en la misma línea para encontrar las mejores soluciones para el andar de los futbolistas y del equipo", dijo Simeone.

En El Sadar será baja Memphis Depay, lesionado este martes y pendiente de pruebas médicas por una dolencia en el sóleo, justo nada más reaparecer, el pasado domingo en el derbi, de otra dolencia muscular. "Claro que nos ocupa. Es un jugador muy importante para nosotros dentro de la plantilla y ojalá se pueda recuperar lo más rápido posible", expuso Simeone.

Ya eran ausencias para ese choque otros seis futbolistas: Rodrigo de Paul, Reinildo Mandava, Pablo Barrios, Caglar Soyuncu, Thomas Lemar y Ángel Correa. Si Savic no está apto, Simeone tendrá 15 jugadores del primer en condiciones para el encuentro de este jueves.

"Trabajamos en consecuencia de estar la mayor cantidad de futbolistas disponibles para jugar y pensamos en el partido de Osasuna, que seguramente será un rival complejo y tendremos que competir de la mejor manera en el partido de este miércoles", valoró.

En el derbi se lesionó Correa, por una entrada al final del choque de Jude Bellingham, "Sinceramente, estoy pensando en el Osasuna. Lo que queda atrás queda atrás, como ocurrió con el 3-0 en Valencia o cuando ganamos 3-1 al Real Madrid. Pienso en Osasuna, en la ilusión que siempre tiene, en su casa se hace fuerte, pese a que ahora sus resultados no hayan sido lo que han querido. Es un equipo valiente, con un entrenador con una idea clara de lo que quiere jugar su equipo", analizó en la rueda de prensa. "Hay que mantener el espíritu del derbi", dijo.

Atrás queda el derbi. No su proyección hacia el futuro. "El espíritu que se vivió en el estadio, la gente, los jugadores, todo el que le llama el Atlético de Madrid, estaba presente. Y ese espíritu hay que mantenerlo. Es lo que más cuesta en temporadas tan largas como la que tenemos, la regularidad. Y, a partir de eso, esperamos mañana llevar el partido donde queremos", expuso el entrenador, con diez puntos de 15 posibles en este inicio liguero.

Álvaro Morata suma cinco goles en cinco jornadas. "Es un jugador importante para la selección española, es el '9', y es muy importante en nuestro ataque. No tengo ninguna duda de que su rendimiento sigue creciendo", declaró.

"No hay edad para seguir mejorando y él interpreta eso de la mejor manera. Se preocupa de mejorar las cosas que tiene que mejorar y las está mejorando. Tiene jerarquía y el lugar, ya sea en la selección o con nosotros, para que puedan salir las cosas", abundó Simeone sobre el delantero, que partirá en el once de este jueves, que será muy similar al del derbi, salvo por la inclusión de César Azpilicueta en lugar de Stefan Savic, si no juega por una sobrecarga.

El derbi reivindicó de nuevo a Saúl Ñíguez. "Viene trabajando con mucha ilusión desde que volvió, desde la humildad de querer aprovechar el tiempo. Ya lo hizo muy bien en el final de la pasada temporada en esa posición (interior izquierdo) que él se siente mejor. Está muy bien, con confianza y con seguridad está siendo importante para el equipo. La gente que trabaja, espera y tiene la humildad de esperar su momento es la gente que nosotros queremos dentro del equipo", destacó el técnico argentino.

Igualmente, brilló Samuel Lino. "En realidad, no buscamos uno igual a Carrasco (el carrilero izquierdo habitual en su esquema, antes de ser traspasado al Al Shabab de Arabia Saudí), buscamos un jugador que pueda trabajar en consecuencia de lo que necesita trabajar el equipo. Javi Galán, que es más lateral, también lo puede hacer y Riquelme seguramente lo hará bien cuando le toque", repasó.

"Lino está en un buen momento, está creciendo, tiene la humildad de querer aprender, querer mejorar, tener en su cabeza seguir creciendo como futbolista y ojalá lo podamos ayudar para que él también nos ayude, como el otro día, que hizo un gran partido", continuó Simeone.