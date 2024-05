La revolución que prepara el Atlético: Joao Félix, Morata, Depay...

Una reestructuración profunda como pocas se han visto en el Atlético de Madrid en los últimos tiempos prepara el equipo rojiblanco este verano. La decepcionante temporada de los colchoneros obliga a reformular una plantilla que necesita nuevos aires en todas sus líneas... aunque eso conlleve despedirse de jugadores importantes.

El equipo colchonero no ha sido capaz de competir contra los mejores equipos esta temporada. Muchos miembros de la plantilla han dado señales de un preocupante desgaste que se han exhibido en este tramo final de temporada. El club necesita hacer una limpieza de manera urgente para despertar ilusión en su afición, que no se ha podido agarrar a prácticamente nada esta campaña.

Las salidas confirmadas

No es un misterio a estas alturas que hay jugadores dentro de la plantilla con un pie más fuera que dentro. Mario Hermoso termina contrato este verano aunque no ha querido aceptar la propuesta de renovación que le ha ofrecido el club. Paulista, por su parte, llegó en enero con un rendimiento ilusionante los primeros partidos. Era solamente un espejismo; su tramo final de temporada ha terminado por convencer a un Simeone que no cuenta con el brasileño.

Savic, como adelanta MARCA, pidió expresamente salir del equipo si no contaba con un rol importante en la plantilla. El club considera también que es momento de invertir en jugadores jóvenes en su posición, así que el desenlace de esta historia en particular parece también decantado.

En la rampa de salida

Distinta es la situación de otros jugadores con contrato pero que no cuentan para el proyecto de futuro. Memphis Depay será el primero en salir tras no renovar con el Atlético, aunque no será el último. Saúl, quien antaño fue un jugador imprescindible para Simeone, no tiene esa condición de titular que tanto le gustaría. Saldrá este verano si llega el jugador acepta salir, como también parece que tiene números de hacerlo Lemar.

El Atlético también tiene jugadores por quienes podría aceptar una venta si llega una oferta importante. En esta lista entran Correa o Morata, cuya marcha facilitaría la llegada de otros jugadores. El club colchonero pretende hacer caja con ambos si el mercado lo permite, aunque tampoco será fácil encontrar una salida a jugadores que han tenido un tramo final de temporada tan decepcionante.

En el caso de los cedidos, el principal punto de atención del Atlético de Madrid sigue siendo Joao Félix. El portugués no tendrá espacio en la reconstrucción del equipo colchonero, aunque tampoco será asequible encontrar una oferta adecuada por un jugador que debía ser la cara del futuro del club. El Barça no parece dispuesto, por ahora, a ejecutar su compra, así que podría volver a salir cedido una temporada más...