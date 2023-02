De Paul y Memphis son duda para el Bernabéu

El centrocampista se retiró del campo contra el Athletic en el minuto 59 y los médicos no son optimistas El neerlandés, por su parte, acabó el domingo contracturado, pero tiene más fácil poder llegar al encuentro

Bajan las aguas más tranquilas en el Atlético después de la última victoria en el Cívitas Metropolitano contra el Athletic, donde los rojiblancos sumaron su cuarta victoria en los últimos cinco partidos. Estos guarismos han permitido al equipo de Simeone asentarse en la cuarta plaza de la tabla y recortar distancias con la Real Sociedad, que ahora se encuentra a sólo dos puntos de distancia. La mejora en el juego, además, ha sido notable.

Ahora, toca ratificar esas sensaciones, en el derbi del próximo sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, cita que la plantilla tiene marcada en rojo en su calendario desde hace tiempo. Ganar en casa del eterno rival sería el chute de moral definitivo.

Ayer se supo, sin embargo, que Rodrigo de Paul y Memphis Depay están en el alambre. Especialmente el argentino, que tiene muy difícil llegar al derbi. Las molestias físicas que le obligaron a dejar el encuentro contra el Athletic en el minuto 59 parecen serias y su presencia el sábado está seriamente comprometida, según los médicos colchoneros. Hoy se le realizarán más pruebas, pero en el club no son optimistas. Si no se recupera a tiempo, todo hace indicar que Kondogbia será su sustituto en el once.

El caso de Memphis es distinto. Sufre una pequeña contractura, pero se cree que a lo largo de la semana se repondrá y podrá jugar contra el Real Madrid si así lo considera oportuno Simeone. Si no lo hiciera, suplir su baja sería mucho más sencillo que con De Paul, ya que arriba el Cholo cuenta con múltiples opciones.