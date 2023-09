Morata da un golpe sobre la mesa

El internacional español, decisivo en la victoria del Atlético sobre el Real Madrid, está rindiendo a un nivel excelente en el arranque del curso Además de los cinco goles en Liga, que le sitúan como 'Pichichi' junto a Bellingham y Lewandowski, registra tres más con la Selección

Cuando se tiende a buscar culpables por la mala racha de un equipo, muchas veces el delantero es el principal señalado. Morata, incapaz de ver puerta en la dura derrota ante el Valencia y el cruel empate ante la Lazio en el último segundo, los dos partidos que sirvieron como antesala del derbi madrileño, no fue una excepción. El delantero rojiblanco acudía al partido muy cuestionado por su reciente rendimiento, pero aprovechó la magnitud del escenario para dar un golpe sobre la mesa.

Con dos testarazos inapelables, uno al inicio de cada parte, Morata puso fin a la racha triunfal de su más acérrimo rival. El primero, a pase de Samuel Lino, para poner el derbi de cara desde los prolegómenos del encuentro. El segundo, a pase de Saúl Ñíguez, para dar un golpe mortal a un Real Madrid que pareció reaccionar tras el tanto de Toni Kroos. El conjunto blanco, que visitaba el Cívitas Metropolitano con 15 puntos de 15 posibles en el casillero, sufrió en sus carnes el buen momento de forma del delantero que un día defendió sus colores.

Y es que el paso al frente que dio Morata la jornada pasada no es ni mucho menos un espejismo. Los cinco goles con los que ha saldado su particular arranque liguero, sumados a los tres que le endosó a Georgia en el parón de selecciones, le sitúan entre los mejores realizadores del planeta.

En Liga, Morata se sitúa en la cabeza del trofeo 'Pichichi' junto a Jude Bellingham y Robert Lewandowski. Dos futbolistas que, a diferencia del internacional español, son titulares indiscutibles. Y es que Memphis Depay fue el delantero que Simeone eligió como titular ante Betis y Rayo Vallecano, pero su lesión muscular ante los franjirrojos brindó a Morata una oportunidad que por el momento no está desaprovechando.

La calidad de Morata y su importancia tanto en el Atlético como en la Selección está fuera de toda duda. Sin embargo, muchas veces es tan importante ser bueno como creérselo, y el internacional español parece haber adquirido este plus de confianza en el arranque de la presente temporada.

“Quizá ahora me siento más importante de lo que me sentía en el pasado aquí”, admitió el propio Morata tras finalizar el partido, además de añadir que "si en algo he mejorado con el paso del tiempo es que estoy más preparado mentalmente". Los números que está registrando dan buena prueba de ello.