¡El Atlético, eliminado de la Champions League!

El conjunto colchonero no pasó del empate (2-2) ante el Bayer Leverkusen y cae en fase de grupos No tiene asegurada su presencia en la Europa League: se la jugará en la última jornada

El Atlético de Madrid de Cholo Simeone no cumplió el objetivo. Tras la victoria del Porto ante el Brujas, el equipo encaraba el duelo ante el Bayer Leverkusen como una final, pero el equipo no estuvo a la altura y no entrará en los octavos de final de forma matemática. No pudo ni siquiera aprovechar una pena máxima señalada tras el final: Yannick Ferreira Carrasco erró y los dos rechaces posteriores no terminaron dentro de la meta alemana.

Los rojiblancos, que no están viviendo su mejor temporada en cuanto a juego y resultados, tampoco tienen asegurada la presencia en la Europa League: con un total de cinco unidades, deberán ganar al Porto en la última fecha. En caso de empate o derrota deberán esperar al resultado precisamente del conjunto alemán, que apurará sus opciones de clasificación ante el Brujas.

El conjunto de la capital igualó el marcado hasta en dos ocasiones de la mano de Yannick Ferreira Carrasco y Rodrigo De Paul, pero no hizo méritos suficientes como para amarrar tres puntos vitales: con el empate, el equipo está fuera de los 16 mejores equipos europeos.