Valverde ironiza sobre la Liga del 2018

"La ganamos con 14 puntos sobre el segundo y 17-19 sobre el tercero, no me acuerdo. Y la Copa la ganamos con un 5-0 al Sevilla en la final", afirmó "No creo que hubo pueda haber muchas dudas obre quien era el mejor equipo esa temporada", dijo el técnico del Athletic

Más leña al fuego ayer en San Mamés con un gol anulado al Athletic a instancias del VAR, más sal en la herida del Barcelona a raiz del caso Enriquez Negreira.

Hasta el propio Ernesto Valverde, tan ponderado siempre, alzó un poco la voz: "No he visto la jugada repetida, pero es de esas cosas en las que estamos convirtiendo el VAR. Hay que inspeccionar las jugadas anteriores, nadie en el campo se ha dado cuenta. Alguien con una mira telescópica, esto es un espectáculo, pero se aleja un poco del fútbol real que conocemos. Si hubiese sido al revés quizá no diría nada".

Pero el técnico extremeño quiso separar lo que pasó en San Mames el caso Negreira: "No tiene nada que ver con el partido y estas situaciones ocurren en otros campos. Son situaciones en las que se ven cosas que nadie ve en el juego. El Barça llegaba primero y se va primero porque tiene un gran equipo, porque tiene un gran nivel, porque les intentamos apretar y nos resultaba complicado. En una nos han pillado y el segundo tiempo hemos ido más alto, con posibilidad de empatar. Incluso después del gol anulado", afirmó.

Valverde fue cuestionado ayer después del partido ante el FC Barcelona sobre si, como consecuencia del 'caso Negreira', al Barcelona le "regalaron" los títulos de la temporada 2017-2018, en la que él se sentó en el banquillo azulgrana: "Estoy pensando.... Ganamos la liga con 14 puntos sobre el segundo y 17-19 sobre el tercero, no me acuerdo. Y la Copa la ganamos con un 5-0 al Sevilla en la final. No creo que hubo mucha discusión sobre quien era el mejor equipo esa temporada", concluyó.