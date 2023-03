Las zarpas de Agirrezabala, el antídoto de La Catedral contra el Barça

El joven portero del Athletic volverá a enfundarse los guantes por las molestias musculares de Unai Simón Será la tercera vez que se enfrente al conjunto blaugrana en San Mamés sin conocer todavía la derrota ante los culés

Enfundarse los guantes y situarse bajo la portería de San Mamés siempre es especial. Más aún si apenas tienes 22 años y te llamas Julen Agirrezabala. El segundo guardameta del Athletic Club volverá a ser titular esta noche para medirse al FC Barcelona a partir de las 21:00 horas en la 25ª jornada de La Liga.

Las molestias de Unai Simón en el tendón de Aquiles no han desaparecido y el portero titular de Ernesto Valverde no ha podido entrenar con el resto del grupo en ninguna sesión a lo largo de esta semana. Las sensaciones aún no son del todo buenas y, por ello, Julen Agirrezabala volverá a saltar al césped de La Catedral para defender su arco.

Lo hará contra el Barça y, a pesar de su juventud, no debutará ante los catalanes: será su tercer partido frente al conjunto blaugrana. De esta manera, será el segundo equipo al que más veces se haya enfrentado, tan solo superado por el Real Unión (4) y empatado con el Portugalete, Logroñés y Valencia.

Por el momento, y a la espera de ver el resultado cuando Gil Manzano señale el final del partido entre vascos y catalanes, Agirrezabala no conoce lo que es perder ante el Barça. Se estrenó el 21 de agosto de 2021, en la segunda jornada de la competición doméstica, en el que fue su segundo partido con el primer equipo del Athletic.

El resultado final fue de empate 1-1, con goles de Iñigo Martínez y Memphis, y Julen cerró el encuentro con dos paradas. El de Renteira se enfundó los guantes en las dos primeras fechas de La Liga, dado que el club bilbaíno le otorgó un permiso especial a Unai Simón, después de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y poder alargar su periodo de vacaciones.

El otro duelo en el que se enfrentó al Barça fue cinco meses después, en los octavos de final de la Copa, su competición. Los leones obtuvieron un billete hacia los cuartos de final de la competición del 'KO', después de doblegar a los blaugrana en la prórroga por 3-2 en La Catedral. Así pues, esta noche, mismo portero, mismo rival y mismo escenario: Agirrezabala en San Mamés contra el Barça.