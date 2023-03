Valverde confirma una baja esencial y quizá no sea la única

El técnico del Athletic explicó que Unai Simón es baja segura y dejó en duda la presencia de Yuri Berchiche Sancet tampoco jugará por sanción y el míster dijo del partido que "no veo al Barça muy metido atrás"

Ernesto Valverde compareció este sábado por la tarde en rueda de prensa para hablar del Athletic-FC Barcelona de este domingo de Liga en San Mamés. El técnico confirmó la baja por lesión del portero Unai Simón, se mostró esperanzado con recuperar a De Marcos, pero fue más pesimista con Yuri Berchiche. Otra ausencia fija es la Sanchet, máximo goleador del equipo con ocho goles, por sanción.

Las bajas pueden condicionar mucho a su equipo ya que el Athletic también confirmó la lesión de Lekue, por una rotura muscular, y si no está tampoco Yuri, quizá deba recurrir al veterano Balenziaga, que solo ha disputado en este 2023 unos minutos en la Copa del Rey ante el Eldense.

Valverde fue cuestionado sobre su ex equipo y no coincidió en que el Barça de Xavi sea ahora más prudente. "Tienen muy buenos defensas, es una realidad, pero no lo veo muy metido atrás. Cuando deben defender por las circunstancias, lo hacen bien porque tienen defensas de mucho nivel", afirmó.

El técnico recordó la intensidad de los blaugrana y puso algunos ejemplos: "Deciden un partido como en Villarreal, en robar en una salida, le roban al Madrid en un saque de banda en propio campo. Es un equipo que aprieta mucho, físicamente es fuerte. Siempre tiene argumentos ofensivos. A ello han añadido un gran nivel defensivo. Es mejor ganar 1-0, que no perder 0-1".

'Caso Negreira'

Respecto al 'caso Negreira', en el que él y había explicado que no vio ningún informe en su etapa de entrenador del FC Barcelona, dijo que "no los veo muy afectados, son los primeros muy destacados. No tiene que ver con el fútbol. El verde es lo que nos interesa a todos".

Sobre el comportamiento de la afición y que lancen billetes como protesta, Valverde prefirió pasar de puntillas. "La gente es libre de expresarse como crea conveniente. Nosotros nos centramos en lo que pasa en el terreno de juego, lo que podemos controlar. El fútbol es un gran espectáculo y pasan muchas cosas alrededor. Algunas son del deporte en sí y otras que tienen otras vertientes, de las que no participamos. Nosotros queremos que la gente nos anime y vayamos a por el partido".

De su etapa en el Barça recordó que "en los grandes equipos siempre hay mucho lío alrededor. Vuelvo a decir, nos debemos centrar en lo exclusivamente deportivo, es lo que dominamos. Somos deportistas, estamos para ganar, perder, lo que ganamos es en el campo y lo que perdemos también es en el campo. El resto es una cuestión, es algo que no controlamos, nos dedicamos al juego".