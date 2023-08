¡Jota será fulminado solo un mes después de llegar!

El portugués Jota, llegó por 30 millones de euros y ahora según la prensa saudí, será despedido del Al Ittihad El mercado de Arabia Saudí puede vivir otro episodio misterioso en este verano de auténtica locura

Si hay un mercado de fichajes animado, este es el de Arabia Saudí. Con muchas operaciones que han hecho saltar la banca, la notícia que ha llegado hoy desde el país saudí es que el fichaje de Jota, que llegó a Al Ittihad hace un mes procedente del Celtic de Glasgow por 30 millones de euros y estaría siendo considerado como posible baja por el club en el que también milita Benzema.

Según la prensa local, la decisión vendría dada no porque no están contentos con el jugador, sino que no lo ven con un gran cartel y por esto han decidio prescindir de él. El jugador sería rescindido para tener espacio para fichar a otro jugador con más renombre, más mediático. Toda una nueva forma de actuar en el fútbol de Arabia Saudí, pocas veces vistas, por no decir nunca, en Europa.

Jota en las últimas temporadas fue un jugador muy querido en el fútbol escocés y llegó a Arabia sin mucho ruido, nada a ver con otros fichajes galácticos como ha hecho el Al Ittihad como Benzema o Kanté, que son nombres de mucha más talla mundial. El jugador portugués se puede encontrar de repente sin equipo, tras solo estar un mes en el país asiático.