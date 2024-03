La última esperanza de Pochettino

Axel Disasi es el único jugador de toda la plantilla del Chelsea que ha estado disponible para todos los partidos de la temporada Los 'blues', undécimos con 36 puntos, dependen de la FA Cup para entrar en Europa League

Que el Chelsea no funciona no sorprende a nadie. Muchos son los factores que castigan semana tras semana al cuadro dirigido por Mauricio Pochettino. Una mala planificación deportiva, un juego con demasiado margen de mejora, o la poca competitividad en tramos importantes de los partidos pueden ser algunos ejemplos. Pero el argentino no lo está teniendo fácil y las lesiones se han 'cebado' con sus jugadores durante todo el curso.

Actualmente, solo el Luton Town cuenta con más lesionados que el Chelsea en la Premier League (11). Según el portal 'EPL Injuries', que recoje las sanciones y lesiones de los clubes de la máxima categoría del fútbol inglés, Pochettino no puede contar con diez de sus hombres.

Wesley Fofana, Roméo Lavia, Christopher Nkunku, Reece James, Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka, Conor Gallagher, Levi Colwill, Lesley Ugochukwu y Ben Chilwell llenan la enfermería 'blue'. Pero el dato es aún más preocupante. Axel Disasi es el único jugador del primer equipo que ha estado disponible en todos los partidos de esta temporada.

El ex del Mónaco, que aterrizó a Stamford Bridge el pasado verano a cambio de 45 millones de euros, es el futbolista más usado de la plantilla con 3.145 minutos. Le persiguen el lesionado Conor Gallagher (2.816') y Moisés Caicedo (2,701).Undécimos con 36 puntos en Premier League, la temporada en Stamford Bridge depende única y exclusivamente de la FA Cup. En los cuartos de final, deberán superar al Leicester City (Championship) para alcanzar las semifinales.

De levantar el trofeo más antiguo del mundo (1871), el Chelsea conseguiría billete directo a la Europa League, algo prácticamente imposible de lograr a través del campeonato de la regularidad, con 'solo' diez jornadas por delante.