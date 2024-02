Nkunku y las lesiones, una ruina para el Chelsea

Últimamente, lo habitual en el Chelsea es que no puedan contar con Christopher Nkunku. El atacante, que fue suplente en la final de la Carabao Cup el pasado domingo ante el Liverpool, saltó al terreno de juego pasada la hora de partido. Pero poco menos de 60 minutos sobre el campo (contando con la prórroga) fueron suficiente para que se volviera a lesionar.

El ex del RB Leizpig, que llegó a Stamford Bridge a cambio de 60 millones de euros el pasado verano, estará "tres o cuatro semanas de baja", confirmó el técnmico argentino. A su vez, lanzó un rezo al aire: "Esperemos que no más...".

Lo cierto es que desde que firmó por el Chelsea, las lesiones han 'machacado' a un Nkunku que no ve la luz al final del túnel. Y además, Pochettino está pagando las consecuencias. Él estaba llamado a liderar el ataque 'blue', y ha disputado solo 10 partidos en lo que va de temporada (siete de Premier League, uno de FA Cup y dos de Carabao Cup).

"YA NO ERA EL MISMO DE ANTES..."

En total, 364 escasos minutos entre todas las competiciones, siendo titular en dos ocasiones. Un protagonismo insuficiente para la que tenía que ser la gran referencia del equipo londinense. Pochettino lamentó sus ausencias, asegurando que "es difícil para él. Estaba volando en la pretemporada hasta que se lesionó la rodilla".

Nkunku, en su debut con el Chelsea / Agencias

"Han pasado ocho meses desde entonces, e incluso cuando estaba listo para volver a jugar, ya no era el mismo de antes", aseguró en la rueda de prensa. Nkunku debutó como futbolista 'blue' el pasado diciembre y en fechas navideñas, en las que la esperanza y la ilusión está más viva que nunca, cayó lesionado en un choque contra el Luton Town.

Estuvo otro mes en el dique seco, y ya en el mes de enero, volvió con el buen sabor de boca que deja marcar un tanto ante un rival de primer nivel como el Liverpool. Sin embargo, la alegría le duró poco, y se volvió a lesionar ante los 'reds', en la final de la Carabao Cup. Lesiones que están pasando factura a nivel físico y también psicológico, como reconoce el propio Pochettino.

LA LESIÓN QUE LE DEJÓ SIN MUNDIAL

“Tenemos en la cabeza al mejor Nkunku, el que todo el mundo conoce de Alemania, pero no es el mismo jugador. Por eso a veces es injusto juzgar. La situación siempre es completamente diferente. En ese caso, para el equipo, sí que no es algo bueno. No podemos proporcionar al equipo un jugador que pueda rendir y marcar goles”, explicó.

Por desgracia, no es la primera vez que las lesiones le hacen la vida imposible. Ante de ser jugador del Chelsea y ya convocado con la selección francesa, se quedó sin participar en el Mundial de Qatar en 2022 por una grave lesión en la rodilla.