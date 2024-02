La última esperanza de Xavi

El técnico acabó contento con la imagen ofrecida por el equipo ante el Getafe (4-0) Mientras la matemáticas no digan lo contrario, el egarense confía en poder pelear por la Liga

Xavi acudió a la rueda de prensa tras el partido contra el Getafe feliz. El egarense sabía que los suyos habían ofrecido una buena imagen y la vifctoria contundente en Montjuïc (4-0) supone un soplo de aire fresco para el equipo.

"Estamos compitiendo mucho mejor y cada partido más. Viene un tramo decisivo y veo al equipo muy bien, esto me hace estar con esperanza", aseguró en la última pregunta durante la rueda de prensa. La goleada es una buena prueba de que algo ha cambiado en la cabeza de los jugadores.

"Ha sido un partido convicente, redondo, contra un rival muy valiente, que ha jugado con la línea defensiva muy adelantada. Por eso han entrado Raphinha y Joao Félix, por eso luego han entrado Vitor y Fermín", valoró tras el choque.

Pese a la dificultad de pelear por la Liga, Xavi aún no lo da todo por perdido y tiene la esperanza de poder estar en la lucha hasta el final. Cuando fue cuestionado por si aún hay opciones de ganar la Liga y le recordaron que hace veinte años, con él de jugador, estaban a trece puntos del Real Madrid, líder, y estuvo a punto de recortarse aquella distancia, el técnico se mostró sorprendido.

"Estoy alucinando, es la primera suposición positiva después de dos años y medio aquí", arrancó. "La clave está en no fallar nosotros", aunque entiende que "es pronto, pero sí, el otro día dije que no tiramos la toalla. Esto es un paso adelante, de los últimos quince puntos creo que llevamos trece, estamos en un buen momento, hay que creer hasta que matemáticamente no haya opciones, que creo que las puede haber", explicó.