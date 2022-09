A tres victorias de la historia

Argentina superó a Honduras y eleva a 34 su racha de imbatibilidad Messi, con dos goles, volvió a ser decisivo para los de Scaloni

Argentina ganó a Honduras 3-0 este viernes con una exhibición de Leo Messi, bigoleador en una fiesta de la hinchada de la albiceleste en Miami. Mantuvo su línea habitual el equipo de Lionel Scaloni mostrando un juego muy vistoso y dominando de principio a fin con Messi en su papel de líder.

Con el sueño del Mundial muy vivo y su pistoletazo de salida cada vez más cerca, Messi encarnó la ilusión y ejerció de termómetro de una albiceleste que sonríe al verle disfrutar de esta manera.

Con la victoria frente a Honduras, la albiceleste eleva a 34 los partidos consecutivos sin conocer la derrota, siendo ya la cuarta racha de una selección más larga de la historia. Está a tan solo 3 partidos de la que consiguió Italia entre 2018 y 2021, siendo la más longeva hasta el momento.

Messi se enchufa

Después del encuentro, en el que se ha apuntado un doblete, Messi ha atendido a los medios de comunicación y ha reconocido que lo pasó mal tras su salida del Barça. Le costó aclimatarse en el PSG después de toda una vida en el club azulgrana.

“El año pasado lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Sabía que iba a ser así, pero ahora me siento diferente. Este año es diferente, estoy más acomodado al club, al juego, al vestuario y a mis compañeros. Ahora me siento bien, vuelvo a disfrutar”, ha reflexionado.