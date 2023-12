Ten Hag cava su propia tumba

El técnico neerlandés sufrió un durísimo golpe tras la contundente derrota a manos del Bournemouth (0-3) La especulación sobre su futuro crece y la afición 'Red Devil' se ha lanzado en masa a pedir su despido

Si Erik Ten Hag sobrevive al 'baño' de realidad del Bournemouth en Old Trafford puede considerarse un milagro. 'Sacked in the morning' (despedido a la mañana) es el cántico que le dedicaron los aficionados 'Cherries' desplazados a Mánchester tras la merecida victoria de su equipo (0-3). Y no es para menos, porque da la sensación de que ha podido ser su último partido en el cargo. Así lo ven en la casa de apuestas.

De nuevo, el Manchester United se reencontró con los fantasmas que le han llevado a esta situación de debacle constante. Con el paso de las jornadas, el equipo parece más resquebrajado, incapaz de sobreponese a sus rivales. El conjunto de Andoni Iraola vapuleó sin miramientos a los 'Red Devils', castigando como nunca al contraataque y evidenciando las enormes grietas de los locales en defensa.

Tensión con Erik ten Hag | Agencias

Con el pitido final, al ex del Ajax le tocó la tarea más difícil de todas: dar explicaciones. En rueda de prensa, el técnico reconoció que "tenemos que estar preparados para el partido y yo tengo que asumir la responsabilidad de ello". "Somos realmente inconsistentes, entiendo que los fanáticos estén decepcionados, frustrados", confesó.

Y por si fuera poco, la próxima semana deberán jugar la 'final' frente al Bayern de Múnich en busca de un milagro para meterse en octavos de Champions. Y a la vuelta de la esquina está su visita al Liverpool en Anfield: el mismo escenario donde la pasada temporada encajaron un 7-0. ¿Hasta aquí?