El salario que pide Mbappé para marcharse al Madrid

Según Bild, Kylian Mbappé ya está más que decidido a dar el próximo verano el paso definitivo para firmar con el Real Madrid El de Bondy pide un salario de 70 millones, pero los Concha Espina están lejos de sus pretensiones: 35 millones brutos anuales

El diaro Bild ha afirmado que Mbappé ya ha tomado una decisión: marcharse del PSG para ir al Real Madrid. El francés tiene la intención de abandonar París cuando su contrato actual expire el próximo 30 de junio. Kylian pediría 70 millones de euros al año, durante las cinco temporadas que duraría el vínculo. Hasta 2029. Una cantidad que colisiona con el límite marcado por el equipo blanco, que añaden se habría plantado en 35 millones brutos.

Según Bild, Mbappé está absolutamente convencido de que es lo mejor para su futuro, ya que quiere convertirse en una estrella mundial vestido de blanco.

No obstante, el Madrid debería rascarse el bolsillo porque el francés se llevaría una prima de fichaje al no haber traspaso. El diario alemán apunta que la cantidad rondaría los 125 millones de euros, donde estaría incluido lo que percibiría el de Bondy y las comisiones que se llevaría su madre, Fayza Lamari.

En el plano deportivo, la obsesión de Florentino sigue siendo el fichaje de Kylian Mbappé, a pesar de los fracasos que hasta ahora colecciona. Este próximo verano, lo intentará de nuevo. Florentino ve en la estrella francesa a un verdadero número uno planetario. Ya le ha empezado a edificar un nuevo equipo con la incorporación las dos últimas temporadas de dos futbolistas franceses que quería el PSG, como Camavinga y Tchouaméni, por los que ha pagado cerca de 120 millones de euros, además de Bellingham, a quien ve como un perfecto complemento y escudero.

Mbappé, por su parte, no da pistas: “En algún momento me tocará dejar mi club. No tengo miedo a los cambios. Sólo pienso en continuar mi carrera y seguir mi propio camino”, decía Mbappé recientemente en una entrevista en GQ.