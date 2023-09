El meteorito Lamine Yamal

El extremo del Fútbol Club Barcelona es el titular más joven de la historia de la Selección Española En apenas un mes de competición ya ha batido cuatro récords, dos con el Barça y dos con España

Ya todo el mundo sabe quién es Lamine Yamal. No hay seguidor del fútbol que no sitúe al extremo del Fútbol Club Barcelona. Y ya no solo eso, sino también extremo ya de la Selección Española. El arranque de temporada del canterano azulgrana es paranormal, y con solo 16 años. Consulta todas las apuestas Barcelona.

Solo llevamos un mes de competición y Lamine Yamal ya ha roto multitud de récords. Con el Barça se convirtió en el jugador más joven en ser titular en LaLiga con el conjunto azulgrana.

No se quedó ahí. Ante el Villarreal logró dar su primera asistencia con el primer equipo, en un centro al segundo palo para el remate de Gavi, siendo el más prematuro en hacerlo en LaLiga en el S.XXI.

En este mes de ritmo frenético para el joven futbolista, Luis De la Fuente le convocó con la absoluta de España. Solo tres meses después de competir con la Sub-17. En el encuentro ante Georgia debutó al salir en la primera mitad debido a las lesiones de Dani Olmo y Marco Asensio. En la segunda parte marcó un gol, y en ese partido pasó a ser el debutante y goleador más joven en la historia de la selección.

Pues bien, este martes ante Chipre se convierte en el titular más joven de la historia de la Selección Española. Y lo que queda por venir...